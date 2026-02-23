logo_ukra

Приколи Росіяни спалили відомого російського співака Шамана
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни спалили відомого російського співака Шамана

На Байкалі під час акції, яку організатори назвали «очищенням від скверни», спалили опудало російського співака SHAMAN

23 лютого 2026, 01:45
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На озері Байкал провели акцію зі спаленням опудала російського співака SHAMAN. Організатори назвали це "очищенням від скверни".

Росіяни спалили відомого російського співака Шамана

Спалення опудало Шамана

Іркутський активіст Денис Букалов пояснив, що для корінних народів і багатьох місцевих жителів Байкал є сакральним місцем, яке потребує поваги та відповідної поведінки.

"Байкал — не локація для хайпу, не фон для контенту, не декорація для епатажу. Байкал вимагає певного ставлення", — написав він.                          

Інші деталі організації акції та реакція представників артиста наразі не повідомлялися

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Бєлгороді раптово скасували концерти пропагандистського співака Шамана, які мали відбутися 3 та 4 грудня в ДК "Енергомаш". Сам артист заявив, що йому "повідомили про закриття концертного залу" та нібито про підготовку "провокації з боку ЗСУ". За даними російського медіа Baza, територію навколо місця проведення оточили силовики.
Ціни на квитки викликали обурення місцевих мешканців — від 3 до 9 тисяч рублів, що є суттєвими витратами, особливо на тлі постійних обстрілів та хаотичної ситуації в регіоні. Перед цим у телеграм-чаті Шамана з’явилося відео від представників белгородського осередку партії "Новые люди". Вони звернулися до співака з проханням віддати частину доходів від концерту на закупівлю електрогенераторів для постраждалих громадян, заявивши, що збирають кошти на генератори власними силами, аби його виступ взагалі міг відбутися. Втім, відео видалили адміністраторами через 15 секунд.



Джерело: https://t.me/bukalovmagic_chanel/14346
