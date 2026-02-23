Россияне сожгли известного российского певца Шамана

На озере Байкал провели акцию с сожжением чучела российского певца SHAMAN . Организаторы назвали это "очищением от скверны".

Сожжение чучело Шамана

Иркутский активист Денис Букалов объяснил, что для коренных народов и многих местных жителей Байкал является сакральным местом, требующим уважения и соответствующего поведения.

"Байкал – не локация для хайпа, не фон для контента, не декорация для эпатажа. Байкал требует определенного отношения", – написал он.

Другие детали организации акции и реакция представителей артиста пока не сообщались

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Белгороде внезапно отменили концерты пропагандистского певца Шамана, которые должны состояться 3 и 4 декабря в ДК "Энергомаш". Сам артист заявил, что ему "сообщили о закрытии концертного зала" и якобы о подготовке "провокации со стороны ВСУ". По данным российского медиа Baza, территорию вокруг места проведения оцепили силовики.

Цены на билеты вызвали возмущение местных жителей – от 3 до 9 тысяч рублей, что является существенными затратами, особенно на фоне постоянных обстрелов и хаотической ситуации в регионе. Перед этим в телеграмм-чате Шамана появилось видео от представителей белгородской ячейки партии "Новые люди". Они обратились к певцу с просьбой отдать часть доходов от концерта на закупку электрогенераторов для пострадавших граждан, заявив, что собирают средства на генераторы собственными силами, чтобы его выступление вообще могло состояться. Впрочем, видео удалили администраторами через 15 секунд.

