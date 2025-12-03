logo_ukra

Росіяни в шоці: ЗСУ зірвали концерт Z-пропагандиста Шамана
Росіяни в шоці: ЗСУ зірвали концерт Z-пропагандиста Шамана

У Бєлгороді скасували два концерти російського Z-співака Шамана, заявивши про «провокації ЗСУ», — хоча перед цим місцеві мешканці вже скаржилися на високі ціни, а активісти просили спрямувати частину доходів на генератори для постраждалих

3 грудня 2025, 21:06
У Бєлгороді раптово скасували концерти пропагандистського співака Шамана, які мали відбутися 3 та 4 грудня в ДК "Енергомаш". Сам артист заявив, що йому "повідомили про закриття концертного залу" та нібито про підготовку "провокації з боку ЗСУ". За даними російського медіа Baza, територію навколо місця проведення оточили силовики.

Росіяни в шоці: ЗСУ зірвали концерт Z-пропагандиста Шамана

Концерт Шамана в Бєлграді відкладено

Ціни на квитки викликали обурення місцевих мешканців — від 3 до 9 тисяч рублів, що є суттєвими витратами, особливо на тлі постійних обстрілів та хаотичної ситуації в регіоні.

Перед цим у телеграм-чаті Шамана з’явилося відео від представників белгородського осередку партії "Новые люди". Вони звернулися до співака з проханням віддати частину доходів від концерту на закупівлю електрогенераторів для постраждалих громадян, заявивши, що збирають кошти на генератори власними силами, аби його виступ взагалі міг відбутися. Втім, відео видалили адміністраторами через 15 секунд.

Ситуація викликала хвилю критики, адже влада рф та сам співак воліють списати непопулярність заходу на "загрозу провокації", замість згадки про високі ціни, суспільне невдоволення та потреби місцевих, які виживають без світла і тепла.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова озвучила, за її словами, "страшну цифру": Україна втратила близько 10 мільйонів людей унаслідок повномасштабної війни. У цю оцінку входять не лише загиблі, а й ті, хто виїхав за кордон та не повернувся.
За даними Євростату, близько 4,3 млн українських громадян виїхали до країн ЄС. Ще приблизно 700 тисяч — до Великої Британії, США, Канади, Грузії, Молдови та країн Латинської Америки. Таким чином, за кордоном опинилося орієнтовно 5 мільйонів воєнних мігрантів, третина з яких — діти та підлітки до 18 років.



Джерело: https://t.me/astrapress/98803
