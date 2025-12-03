В Белгороде внезапно отменили концерты пропагандистского певца Шамана, которые должны были состояться 3 и 4 декабря в ДК "Энергомаш". Сам артист заявил, что ему "сообщили о закрытии концертного зала" и якобы о подготовке "провокации со стороны ВСУ". По данным российского медиа Baza, территорию вокруг места проведения оцепили силовики.

Концерт Шамана в Белграде отложено

Цены на билеты вызвали возмущение местных жителей – от 3 до 9 тысяч рублей, что является существенными затратами, особенно на фоне постоянных обстрелов и хаотической ситуации в регионе.

Перед этим в телеграмм-чате Шамана появилось видео от представителей белгородской ячейки партии "Новые люди". Они обратились к певцу с просьбой отдать часть доходов от концерта на закупку электрогенераторов для пострадавших граждан, заявив, что собирают средства на генераторы собственными силами, чтобы его выступление вообще могло состояться. Впрочем, видео удалили администраторами через 15 секунд.

Ситуация вызвала волну критики, ведь власти России и сам певец предпочитают списать непопулярность мероприятия на "угрозу провокации", вместо упоминания о высоких ценах, общественном недовольстве и потребностях местных, которые выживают без света и тепла.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова озвучила, по ее словам, "страшную цифру": Украина потеряла около 10 миллионов человек в результате полномасштабной войны. В эту оценку входят не только погибшие, но и уехавшие за границу и не вернувшиеся.

По данным Евростата, около 4,3 млн украинских граждан выехали в страны ЕС. Еще примерно 700 тысяч — в Великобританию, США, Канаду, Грузию, Молдову и страны Латинской Америки. Таким образом, за границей оказалось ориентировочно 5 миллионов военных мигрантов, треть из которых – дети и подростки до 18 лет.

