Цифри, які не можна говорити вголос: скільки людей втратила Україна за період війни
Цифри, які не можна говорити вголос: скільки людей втратила Україна за період війни

Відома українська демографиня Елла Лібанова заявила, що сумарні втрати України через війну — демографічні, міграційні та людські — сягають близько 10 мільйонів людей

3 грудня 2025, 20:54
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова озвучила, за її словами, "страшну цифру": Україна втратила близько 10 мільйонів людей унаслідок повномасштабної війни. У цю оцінку входять не лише загиблі, а й ті, хто виїхав за кордон та не повернувся.

Цифри, які не можна говорити вголос: скільки людей втратила Україна за період війни

За період війни Україна втратила 10 мільйонів людей

За даними Євростату, близько 4,3 млн українських громадян виїхали до країн ЄС. Ще приблизно 700 тисяч — до Великої Британії, США, Канади, Грузії, Молдови та країн Латинської Америки. Таким чином, за кордоном опинилося орієнтовно 5 мільйонів воєнних мігрантів, третина з яких — діти та підлітки до 18 років.

За словами Лібанової, це й формує так звану "демографічну прірву" — трагедію, з якої Україні буде неймовірно складно вибратися. Вона попереджає, що на відміну від періоду після Другої світової війни, зараз не варто очікувати "бебі-буму": діти більше не є "економічною необхідністю", а витрати на виховання та рівень очікуваної якості життя значно вищі, ніж у 1940–50-х роках.

Демографиня підкреслює, що ця ситуація — довгострокова проблема, яка визначатиме економічні та соціальні процеси в Україні десятиліттями.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада, хоч і відновила нормальну роботу, все ще має щонайменше три незаповнені високі державні посади, і розгляд кадрових рішень найближчим часом не планується.
Перший вакантний напрям — Міністерство юстиції. За словами Железняка, наразі є два основні кандидати: голова профільного комітету Денис Маслов та заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Водночас питання голосів під кожного з них залишається відкритим — підтримка фракцій поки не визначена.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/bebi-bumu-pislya-viyni-bude-interv-yu-libanovoyi-1764248884.html
