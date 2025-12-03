Цифри, які не можна говорити вголос: скільки людей втратила Україна за період війни

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова озвучила, за її словами, "страшну цифру": Україна втратила близько 10 мільйонів людей унаслідок повномасштабної війни. У цю оцінку входять не лише загиблі, а й ті, хто виїхав за кордон та не повернувся.

За період війни Україна втратила 10 мільйонів людей

За даними Євростату, близько 4,3 млн українських громадян виїхали до країн ЄС. Ще приблизно 700 тисяч — до Великої Британії, США, Канади, Грузії, Молдови та країн Латинської Америки. Таким чином, за кордоном опинилося орієнтовно 5 мільйонів воєнних мігрантів, третина з яких — діти та підлітки до 18 років.

За словами Лібанової, це й формує так звану "демографічну прірву" — трагедію, з якої Україні буде неймовірно складно вибратися. Вона попереджає, що на відміну від періоду після Другої світової війни, зараз не варто очікувати "бебі-буму": діти більше не є "економічною необхідністю", а витрати на виховання та рівень очікуваної якості життя значно вищі, ніж у 1940–50-х роках.

Демографиня підкреслює, що ця ситуація — довгострокова проблема, яка визначатиме економічні та соціальні процеси в Україні десятиліттями.

