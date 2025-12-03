Цифры, которые нельзя говорить вслух: сколько людей потеряла Украина за период войны

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова озвучила, по ее словам, "страшную цифру": Украина потеряла около 10 миллионов человек в результате полномасштабной войны. В эту оценку входят не только погибшие, но и уехавшие за границу и не вернувшиеся.

За период войны Украина потеряла 10 миллионов людей

По данным Евростата, около 4,3 млн украинских граждан выехали в страны ЕС. Еще примерно 700 тысяч — в Великобританию, США, Канаду, Грузию, Молдову и страны Латинской Америки. Таким образом, за границей оказалось ориентировочно 5 миллионов военных мигрантов, треть из которых – дети и подростки до 18 лет.

По словам Либановой, это формирует так называемую "демографическую пропасть" — трагедию, из которой Украине будет невероятно сложно выбраться. Она предупреждает, что в отличие от периода после Второй мировой войны сейчас не стоит ожидать "беби-бума": дети больше не являются "экономической необходимостью", а расходы на воспитание и уровень ожидаемого качества жизни значительно выше, чем в 1940–50-х годах.

Демографиня подчеркивает, что эта ситуация — долгосрочная проблема, определяющая экономические и социальные процессы в Украине десятилетиями.

