logo

BTC/USD

93021

ETH/USD

3127.54

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Цифры, которые нельзя говорить вслух: сколько людей потеряла Украина за период войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Цифры, которые нельзя говорить вслух: сколько людей потеряла Украина за период войны

Известная украинская демографиня Элла Либанова заявила, что суммарные потери Украины из-за войны — демографические, миграционные и человеческие — составляют около 10 миллионов человек

3 декабря 2025, 20:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова озвучила, по ее словам, "страшную цифру": Украина потеряла около 10 миллионов человек в результате полномасштабной войны. В эту оценку входят не только погибшие, но и уехавшие за границу и не вернувшиеся.

Цифры, которые нельзя говорить вслух: сколько людей потеряла Украина за период войны

За период войны Украина потеряла 10 миллионов людей

По данным Евростата, около 4,3 млн украинских граждан выехали в страны ЕС. Еще примерно 700 тысяч — в Великобританию, США, Канаду, Грузию, Молдову и страны Латинской Америки. Таким образом, за границей оказалось ориентировочно 5 миллионов военных мигрантов, треть из которых – дети и подростки до 18 лет.

По словам Либановой, это формирует так называемую "демографическую пропасть" — трагедию, из которой Украине будет невероятно сложно выбраться. Она предупреждает, что в отличие от периода после Второй мировой войны сейчас не стоит ожидать "беби-бума": дети больше не являются "экономической необходимостью", а расходы на воспитание и уровень ожидаемого качества жизни значительно выше, чем в 1940–50-х годах.

Демографиня подчеркивает, что эта ситуация — долгосрочная проблема, определяющая экономические и социальные процессы в Украине десятилетиями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада, хоть и возобновила нормальную работу, все еще имеет по меньшей мере три незаполненных высоких государственных поста, и рассмотрение кадровых решений в ближайшее время не планируется.
Первое вакантное направление – Министерство юстиции. По словам Железняка, сейчас есть два основных кандидата: глава профильного комитета Денис Маслов и заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. В то же время, вопрос голосов под каждого из них остается открытым — поддержка фракций пока не определена.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/bebi-bumu-pislya-viyni-bude-interv-yu-libanovoyi-1764248884.html
Теги:

Новости

Все новости