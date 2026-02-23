Волна взрывов и блекаут: что происходит в России

В Белгородской области России заявили о ракетном ударе по энергетическим объектам. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Взрывы и блекаут в Белгородской области

По данным канала "Пепел", под атакой якобы оказались электроподстанция "Фрунзенская" в Белгородском округе и Белгородская ТЭЦ. После удара в разных районах города зафиксированы перебои с электроснабжением, водой и теплом.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры, однако детали по масштабу разрушений пока не уточнил.

Официального подтверждения относительно типа применяемого оружия или точных последствий удара нет.

