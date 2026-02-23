logo_ukra

Реформа нагородної системи в армії: що пропонує фахівець
commentss НОВИНИ Всі новини

Реформа нагородної системи в армії: що пропонує фахівець

Сергій Флеш заявив, що нагородна система в українській армії потребує змін, адже багато військових роками залишаються без відзнак

23 лютого 2026, 01:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український фахівець із безпілотних технологій Сергій Флеш заявив про проблему несправедливості та інертності нагородної системи в армії.

Реформа нагородної системи в армії: що пропонує фахівець

Нагородна система в армії України

За його словами, з першого дня повномасштабної війни він перебуває в постійному контакті з військовими й добре знає їхні настрої. Однією з тем, яку він регулярно чує від солдатів та офіцерів, є відсутність відзначення за роки служби.

Флеш наголосив, що не йдеться про найвищі державні нагороди. Проблема стосується відзнак рівня командувань, родів військ, ЗСУ та Міністерства оборони. Багато військових — зв’язківці, РЕБівці, артилеристи, водії — за роки чесної служби не отримали жодної нагороди, хоча саме на них тримається фронт.

Він повідомив, що міністр оборони підтримав необхідність змін і визнав, що служба військових має бути належним чином оцінена.                                                                                                                      

Наразі, за словами Флеша, опрацьовуються ідеї щодо створення чесної, прозорої, швидкої та справедливої системи нагородження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український фахівець із безпілотних технологій Сергій Флеш заявив, що відеодетектор FPV став справжнім "ангелом-охоронцем" для солдатів і офіцерів на фронті.
За його словами, завдяки підтримці небайдужих йому вже вдалося передати на передову понад 60 таких пристроїв. Військові надсилають подяки та повідомляють про врятовані життя. "Прямо не віриться, що ціна життя може бути якісь 15 тисяч гривень", — зазначив Флеш.



Джерело: https://t.me/serhii_flash/6979
