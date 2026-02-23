Реформа нагородної системи в армії: що пропонує фахівець

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Український фахівець із безпілотних технологій Сергій Флеш заявив про проблему несправедливості та інертності нагородної системи в армії.
Нагородна система в армії України
За його словами, з першого дня повномасштабної війни він перебуває в постійному контакті з військовими й добре знає їхні настрої. Однією з тем, яку він регулярно чує від солдатів та офіцерів, є відсутність відзначення за роки служби.
Флеш наголосив, що не йдеться про найвищі державні нагороди. Проблема стосується відзнак рівня командувань, родів військ, ЗСУ та Міністерства оборони. Багато військових — зв’язківці, РЕБівці, артилеристи, водії — за роки чесної служби не отримали жодної нагороди, хоча саме на них тримається фронт.
Він повідомив, що міністр оборони підтримав необхідність змін і визнав, що служба військових має бути належним чином оцінена.
Наразі, за словами Флеша, опрацьовуються ідеї щодо створення чесної, прозорої, швидкої та справедливої системи нагородження.