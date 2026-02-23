Реформа наградной системы в армии: что предлагает специалист

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинский специалист по беспилотным технологиям Сергей Флеш заявил о проблеме несправедливости и инертности наградной системы в армии.
Наградная система в армии Украины
По его словам, с первого дня полномасштабной войны он находится в постоянном контакте с военными и хорошо знает их настроения. Одной из тем, которую он регулярно слышит от солдат и офицеров, отсутствие отмечания за годы службы.
Флеш подчеркнул, что речь не идет о высших государственных наградах. Проблема касается знаков отличия командований, родов войск, ВСУ и Министерства обороны. Многие военные — связные, РЭБовцы, артиллеристы, водители — за годы честной службы не получили ни одной награды, хотя именно на них держится фронт.
Он сообщил, что министр обороны поддержал необходимость изменений и признал, что служба военных должна быть оценена должным образом.
По словам Флеша, прорабатываются идеи по созданию честной, прозрачной, быстрой и справедливой системы награждения.