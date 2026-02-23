Ангел-охоронець військових: Сергій Флеш опублікував заяву

Український фахівець із безпілотних технологій Сергій Флеш заявив, що відеодетектор FPV став справжнім "ангелом-охоронцем" для солдатів і офіцерів на фронті.

Сергій Флеш про відео детектор FPV

За його словами, завдяки підтримці небайдужих йому вже вдалося передати на передову понад 60 таких пристроїв. Військові надсилають подяки та повідомляють про врятовані життя.

"Прямо не віриться, що ціна життя може бути якісь 15 тисяч гривень", — зазначив Флеш.

Він висловив сподівання, що такі пристрої якомога швидше з’являться у всіх українських військових підрозділах, адже в умовах активного застосування FPV-дронів своєчасне виявлення загрози може стати вирішальним фактором для виживання.

