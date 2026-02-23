logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ангел-охоронець військових: Сергій Флеш опублікував заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Ангел-охоронець військових: Сергій Флеш опублікував заяву

Сергій Флеш заявив, що відеодетектор FPV став «ангелом-охоронцем» для військових на передовій

23 лютого 2026, 00:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український фахівець із безпілотних технологій Сергій Флеш заявив, що відеодетектор FPV став справжнім "ангелом-охоронцем" для солдатів і офіцерів на фронті.

Ангел-охоронець військових: Сергій Флеш опублікував заяву

Сергій Флеш про відео детектор FPV

За його словами, завдяки підтримці небайдужих йому вже вдалося передати на передову понад 60 таких пристроїв. Військові надсилають подяки та повідомляють про врятовані життя.

"Прямо не віриться, що ціна життя може бути якісь 15 тисяч гривень", — зазначив Флеш.

Він висловив сподівання, що такі пристрої якомога швидше з’являться у всіх українських військових підрозділах, адже в умовах активного застосування FPV-дронів своєчасне виявлення загрози може стати вирішальним фактором для виживання.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що частина українського суспільства почала спотворено трактувати поняття сміливості.
За його словами, втечі за кордон та напади на ТЦК дехто почав сприймати як прояв відваги, тоді як реальні подвиги українських військових на фронті стали "фоновими новинами". Жорін наголосив, що не планує вкотре розкривати тему проблем із рекрутингом чи роботи ТЦК. Його допис — про цінності у воюючій країні.    "У воюючій країні можуть бути лише одні герої. Ті, що в бруді, на розбитих позиціях, у мороз чи спеку, ціною власного комфорту, ризикуючи здоровʼям і життям роблять найважчу в світі роботу. Кожен день", — зазначив він.
Військовий підкреслив, що саме на фронті сьогодні визначаються справжні цінності й проявляється реальна сміливість, і закликав не плутати її з іншими вчинками.



Джерело: https://t.me/serhii_flash/6980
