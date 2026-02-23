Ангел-хранитель военных: Сергей Флеш опубликовал заявление

Украинский специалист по беспилотным технологиям Сергей Флеш заявил, что видеодетектор FPV стал настоящим "ангелом-хранителем" для солдат и офицеров на фронте.

Сергей Флеш о видеодетекторе FPV

По его словам, благодаря поддержке неравнодушных ему уже удалось передать более 60 таких устройств на передовую. Военные посылают благодарности и сообщают о спасенных жизни.

"Прямо не верится, что цена жизни может быть какие-то 15 тысяч гривен", — отметил Флеш.

Он выразил надежду, что такие устройства как можно скорее появятся во всех украинских военных подразделениях, ведь в условиях активного применения FPV-дронов своевременное обнаружение угрозы может стать решающим фактором для выживания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что часть украинского общества начала искаженно трактовать понятие смелости.

По его словам, побеги за границу и нападения на ТЦК некоторые начали восприниматься как проявление отваги, тогда как реальные подвиги украинских военных на фронте стали "фоновыми новостями". Жорин подчеркнул, что не планирует еще раз раскрывать тему проблем с рекрутингом или работы ТЦК. Его сообщение о ценностях в воюющей стране. "В воюющей стране могут быть только одни герои. Те, что в грязи, на разбитых позициях, в мороз или жару, ценой собственного комфорта, рискуя здоровьем и жизнью, делают самую тяжелую в мире работу. Каждый день", — отметил он.

Военный подчеркнул, что именно на фронте сегодня определяются настоящие ценности и проявляется реальная смелость и призвал не путать ее с другими поступками.

