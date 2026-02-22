Максим Жорін обурено звернувся до українців: про що зовсім забули

Рубрики
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що частина українського суспільства почала спотворено трактувати поняття сміливості.
Максим Жорін про військових в Україні
За його словами, втечі за кордон та напади на ТЦК дехто почав сприймати як прояв відваги, тоді як реальні подвиги українських військових на фронті стали "фоновими новинами".
Жорін наголосив, що не планує вкотре розкривати тему проблем із рекрутингом чи роботи ТЦК. Його допис — про цінності у воюючій країні.
"У воюючій країні можуть бути лише одні герої. Ті, що в бруді, на розбитих позиціях, у мороз чи спеку, ціною власного комфорту, ризикуючи здоровʼям і життям роблять найважчу в світі роботу. Кожен день", — зазначив він.
Військовий підкреслив, що саме на фронті сьогодні визначаються справжні цінності й проявляється реальна сміливість, і закликав не плутати її з іншими вчинками.