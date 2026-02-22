logo_ukra

Максим Жорін обурено звернувся до українців: про що зовсім забули

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що в українському суспільстві викривилося розуміння поняття «сміливість»

22 лютого 2026, 23:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що частина українського суспільства почала спотворено трактувати поняття сміливості.

Максим Жорін обурено звернувся до українців: про що зовсім забули

Максим Жорін про військових в Україні

За його словами, втечі за кордон та напади на ТЦК дехто почав сприймати як прояв відваги, тоді як реальні подвиги українських військових на фронті стали "фоновими новинами".

Жорін наголосив, що не планує вкотре розкривати тему проблем із рекрутингом чи роботи ТЦК. Його допис — про цінності у воюючій країні.   

"У воюючій країні можуть бути лише одні герої. Ті, що в бруді, на розбитих позиціях, у мороз чи спеку, ціною власного комфорту, ризикуючи здоровʼям і життям роблять найважчу в світі роботу. Кожен день", — зазначив він.

Військовий підкреслив, що саме на фронті сьогодні визначаються справжні цінності й проявляється реальна сміливість, і закликав не плутати її з іншими вчинками.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Апостол" напередодні 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення — опублікував емоційне звернення щодо нападів на українських військових.
У своєму дописі він згадав про нещодавні інциденти за участю спецпризначенців та бійців "Айдару", а також припустив, що подібних випадків могло бути більше, просто вони не набули розголосу. "Апостол" поставив риторичне питання про те, проти кого насправді спрямована агресія частини суспільства. Він наголосив, що єдиним ворогом України є Росія, і закликав не переносити внутрішню напругу на військових.



Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5985
