Максим Жорин возмущенно обратился к украинцам: о чем совсем забыли

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что часть украинского общества начала искаженно трактовать понятие смелости.

Максим Жорин про военных в Украине

По его словам, побеги за границу и нападения на ТЦК некоторые начали восприниматься как проявление отваги, тогда как реальные подвиги украинских военных на фронте стали "фоновыми новостями".

Жорин подчеркнул, что не планирует еще раз раскрывать тему проблем с рекрутингом или работы ТЦК. Его сообщение о ценностях в воюющей стране.

"В воюющей стране могут быть только одни герои. Те, что в грязи, на разбитых позициях, в мороз или жару, ценой собственного комфорта, рискуя здоровьем и жизнью, делают самую тяжелую в мире работу. Каждый день", – отметил он.

Военный подчеркнул, что именно на фронте сегодня определяются настоящие ценности и проявляется реальная смелость и призвал не путать ее с другими поступками.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военнослужащий Сил обороны с позывным "Апостол" накануне 24 февраля — годовщины полномасштабного вторжения — опубликовал эмоциональное обращение по поводу нападений на украинских военных.

В своем сообщении он упомянул о недавних инцидентах с участием спецназовцев и бойцов "Айдара", а также предположил, что подобных случаев могло быть больше, просто они не получили огласки. "Апостол" задал риторический вопрос о том, против кого на самом деле направлена агрессия части общества. Он подчеркнул, что единственным врагом Украины является Россия и призвал не переносить внутреннее напряжение на военных.

