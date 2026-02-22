Максим Жорин возмущенно обратился к украинцам: о чем совсем забыли

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что часть украинского общества начала искаженно трактовать понятие смелости.
Максим Жорин про военных в Украине
По его словам, побеги за границу и нападения на ТЦК некоторые начали восприниматься как проявление отваги, тогда как реальные подвиги украинских военных на фронте стали "фоновыми новостями".
Жорин подчеркнул, что не планирует еще раз раскрывать тему проблем с рекрутингом или работы ТЦК. Его сообщение о ценностях в воюющей стране.
"В воюющей стране могут быть только одни герои. Те, что в грязи, на разбитых позициях, в мороз или жару, ценой собственного комфорта, рискуя здоровьем и жизнью, делают самую тяжелую в мире работу. Каждый день", – отметил он.
Военный подчеркнул, что именно на фронте сегодня определяются настоящие ценности и проявляется реальная смелость и призвал не путать ее с другими поступками.