Оце так анекдот: росіяни намагалися тушити танк сніжками

На Луганщині екіпажі важких бомберів підрозділу Lasar’s Group Національної гвардії України знищили російський танк. За повідомленням українських військових, техніку виявили розвідники 77-ї окремої аеромобільної бригади у смузі відповідальності 10-го армійського корпусу.

Росіяни тушили танк снігом

Інформацію передали операторам БпЛА, які здійснили два прицільні скиди боєприпасів. Після влучань відбулася потужна детонація.

Після ураження, зафіксованого на відео, російські військові намагалися загасити вже палаючу техніку, кидаючи у неї сніг. Спроба врятувати танк виявилася безуспішною.

Українські військові зазначають, що техніка повністю знищена.

