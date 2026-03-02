В Луганской области экипажи тяжелых бомберов подразделения Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожили российский танк. По сообщению украинских военных, технику обнаружили разведчики 77-й отдельной аэромобильной бригады в полосе ответственности 10-го армейского корпуса.

Россияне тушили танк снегом

Информацию передали операторам БПЛА, осуществившим два прицельных сброса боеприпасов. После попаданий произошла мощная детонация.

После поражения, зафиксированного на видео, российские военные пытались потушить уже горящую технику, бросая в нее снег. Попытка спасти танк оказалась безуспешной.

Украинские военные отмечают, что техника полностью уничтожена.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российские войска атаковали пригородный поезд в Днепропетровской области. В результате удара погиб один человек, еще по меньшей мере семь пассажиров получили ранения. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению.

По предварительным данным, в Криворожском районе вражеский беспилотник попал в один из вагонов находившегося в движении поезда. Локомотивная бригада сразу остановила состав, после чего была организована эвакуация пассажиров. На место происшествия прибыли спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работники железной дороги и фельдшер из ближайших станций и депо. В настоящее время продолжается организация дальнейшей перевозки пассажиров в пункты назначения.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия не отказалась от стратегических планов по захвату четырех украинских областных центров, однако пока нет достаточных ресурсов для их реализации. Об этом в интервью Радио Свобода заявило украинское военное чиновник Палиса.

