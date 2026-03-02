logo

Вот так анекдот: россияне пытались тушить танк снежками
Вот так анекдот: россияне пытались тушить танк снежками

После уничтожения танка россияне пытались потушить его снегом

2 марта 2026, 16:31
Автор:
Ткачова Марія

В Луганской области экипажи тяжелых бомберов подразделения Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожили российский танк. По сообщению украинских военных, технику обнаружили разведчики 77-й отдельной аэромобильной бригады в полосе ответственности 10-го армейского корпуса.

Вот так анекдот: россияне пытались тушить танк снежками

Россияне тушили танк снегом

Информацию передали операторам БПЛА, осуществившим два прицельных сброса боеприпасов. После попаданий произошла мощная детонация.

После поражения, зафиксированного на видео, российские военные пытались потушить уже горящую технику, бросая в нее снег. Попытка спасти танк оказалась безуспешной.

Украинские военные отмечают, что техника полностью уничтожена.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российские войска атаковали пригородный поезд в Днепропетровской области. В результате удара погиб один человек, еще по меньшей мере семь пассажиров получили ранения. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению.
По предварительным данным, в Криворожском районе вражеский беспилотник попал в один из вагонов находившегося в движении поезда. Локомотивная бригада сразу остановила состав, после чего была организована эвакуация пассажиров. На место происшествия прибыли спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работники железной дороги и фельдшер из ближайших станций и депо. В настоящее время продолжается организация дальнейшей перевозки пассажиров в пункты назначения.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия не отказалась от стратегических планов по захвату четырех украинских областных центров, однако пока нет достаточных ресурсов для их реализации. Об этом в интервью Радио Свобода заявило украинское военное чиновник Палиса.



Источник: https://t.me/lasars_group/79
