Росія планує захопити чотири міста: Паліса озвучив які

Росія не відмовилася від стратегічних планів щодо захоплення чотирьох українських обласних центрів, однак наразі не має достатніх ресурсів для їх реалізації. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив український військовий посадовець Паліса.

Плани Росії на захоплення України

За його словами, Москва прагне повністю окупувати Донецьку область, а також просунутися вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей. Серед потенційних цілей РФ він назвав Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та Одесу.

Окремо йдеться про наміри створення так званих “буферних зон” на півночі України.

Водночас Паліса наголосив, що у найближчі місяці Кремль не має реальних можливостей для реалізації таких планів. За його оцінкою, навіть для повної окупації Донбасу Росії знадобиться щонайменше півтора року активних бойових дій.

Він також зазначив, що спроба повністю захопити Донбас може коштувати Росії фактичного знищення нинішнього військового угруповання, розгорнутого на тимчасово окупованих територіях.

За наведеними даними, у 2025 році російські війська змогли захопити менш ніж 1% території України, при цьому втрати, за українськими оцінками, перевищили 450 тисяч військових.

Станом на зараз під контролем Сил оборони України залишаються близько 6 тисяч квадратних кілометрів території Донецької області.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у лютому 2026 року приріст окупованої території України склав 126 квадратних кілометрів. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. За їхніми даними, цей показник удвічі менший, ніж у січні, та є найнижчим із липня 2024 року.