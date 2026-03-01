logo_ukra

DeepState вразив масштабами просування росіян: яка на зараз точка найпекельніша
commentss НОВИНИ Всі новини

DeepState вразив масштабами просування росіян: яка на зараз точка найпекельніша

У лютому приріст окупованої території склав 126 кв км — DeepState

1 березня 2026, 22:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У лютому 2026 року приріст окупованої території України склав 126 квадратних кілометрів. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. За їхніми даними, цей показник удвічі менший, ніж у січні, та є найнижчим із липня 2024 року.

DeepState вразив масштабами просування росіян: яка на зараз точка найпекельніша

Теми просування російських військ на території України за лютий

Водночас кількість атак противника суттєво не зменшилася. Різниця порівняно з січнем становить лише близько 4%. Аналітики зазначають, що змінився формат штурмів — вони стали менш чисельними за складом груп, що може впливати на результативність наступальних дій.

У DeepState наголошують на важливості очікування офіційних даних від Міністерства оборони України щодо кількості верифікованих ліквідацій, адже це дозволить точніше оцінити динаміку бойових дій.

Найбільша частка штурмових дій традиційно припадає на Покровський напрямок — 31% від загальної кількості. Ще 21% атак зафіксовано на Гуляйпільському, 13% — на Костянтинівському, 7% — на Лиманському напрямках. За словами аналітиків, ці показники практично не змінилися порівняно із січнем.

Щодо просувань, найбільша їх частка також зафіксована на Покровському напрямку — 32%. Далі йдуть Слов’янський та Краматорський напрямки з показниками 23% і 16% відповідно. Разом це становить 39% усіх просувань при 9% від загальної кількості атак. На Костянтинівський напрямок припало 21%, на Сумський — 7%.

Аналітики зазначають, що кореляція між кількістю атак і просуванням найбільш помітна саме на Покровському відтинку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 1 березня російські війська здійснили понад 20 атак по території Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Під ударами опинилися три райони регіону, є постраждалі.      



Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23247
