logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией DeepState поразил масштабами продвижения россиян: какая сейчас точка самая адская
commentss НОВОСТИ Все новости

DeepState поразил масштабами продвижения россиян: какая сейчас точка самая адская

В феврале прирост оккупированной территории составил 126 кв км.

1 марта 2026, 22:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В феврале 2026 г. прирост оккупированной территории Украины составил 126 квадратных километров. Об этом сообщает аналитический проект DeepState. По их данным, этот показатель вдвое меньше, чем в январе, и самый низкий с июля 2024 года.

DeepState поразил масштабами продвижения россиян: какая сейчас точка самая адская

Темпы продвижения российских войск на территории Украины за февраль

В то же время, количество атак противника существенно не уменьшилось. Разница по сравнению с январем составляет всего около 4%. Аналитики отмечают, что изменился формат штурмов — они стали менее многочисленны по составу групп, что может влиять на результативность наступательных действий.

В DeepState отмечают важность ожидания официальных данных от Министерства обороны Украины относительно количества верифицированных ликвидаций, ведь это позволит точнее оценить динамику боевых действий.

Наибольшая доля штурмовых действий традиционно приходится на Покровское направление – 31% от общего количества. Еще 21% атак зафиксировано на Гуляйпольском, 13% – на Константиновском, 7% – на Лиманском направлениях. По словам аналитиков, эти показатели практически не изменились по сравнению с январем.

Что касается продвижений, то наибольшая их доля также зафиксирована на Покровском направлении — 32%. Далее следуют Славянское и Краматорское направления с показателями 23% и 16% соответственно. Итого это составляет 39% всех продвижений при 9% от общего количества атак. На Константиновское направление пришлось 21%, на Сумское — 7%.

Аналитики отмечают, что корреляция между количеством атак и продвижением наиболее заметна именно на Покровском отрезке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 1 марта российские войска совершили более 20 атак по территории Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались три района региона, есть пострадавшие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/23247
Теги:

Новости

Все новости