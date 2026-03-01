DeepState поразил масштабами продвижения россиян: какая сейчас точка самая адская

В феврале 2026 г. прирост оккупированной территории Украины составил 126 квадратных километров. Об этом сообщает аналитический проект DeepState. По их данным, этот показатель вдвое меньше, чем в январе, и самый низкий с июля 2024 года.

Темпы продвижения российских войск на территории Украины за февраль

В то же время, количество атак противника существенно не уменьшилось. Разница по сравнению с январем составляет всего около 4%. Аналитики отмечают, что изменился формат штурмов — они стали менее многочисленны по составу групп, что может влиять на результативность наступательных действий.

В DeepState отмечают важность ожидания официальных данных от Министерства обороны Украины относительно количества верифицированных ликвидаций, ведь это позволит точнее оценить динамику боевых действий.

Наибольшая доля штурмовых действий традиционно приходится на Покровское направление – 31% от общего количества. Еще 21% атак зафиксировано на Гуляйпольском, 13% – на Константиновском, 7% – на Лиманском направлениях. По словам аналитиков, эти показатели практически не изменились по сравнению с январем.

Что касается продвижений, то наибольшая их доля также зафиксирована на Покровском направлении — 32%. Далее следуют Славянское и Краматорское направления с показателями 23% и 16% соответственно. Итого это составляет 39% всех продвижений при 9% от общего количества атак. На Константиновское направление пришлось 21%, на Сумское — 7%.

Аналитики отмечают, что корреляция между количеством атак и продвижением наиболее заметна именно на Покровском отрезке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 1 марта российские войска совершили более 20 атак по территории Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались три района региона, есть пострадавшие.