Масована атака росіян у перший день весни: опубліковано наслідки ударів

1 березня російські війська здійснили понад 20 атак по території Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Під ударами опинилися три райони регіону, є постраждалі.

Російський обстріл Дніпропетровської області

На Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарську споруду та автомобіль. Поранення дістали дві жінки віком 40 та 42 роки. Одна з них перебуває у важкому стані.

У Маломихайлівській громаді Синельниківського району травмовано 66-річного чоловіка.

Також під ударами перебували Зеленодольська та Карпівська громади на Криворіжжі. Там зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів та магазину.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

