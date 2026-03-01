Чому не публікують успіхи української армії з фронту: що може статися

Український фахівець із радіотехнологій Сергій “Флеш” заявив, що наразі Збройні сили України свідомо обмежують публічне висвітлення окремих успіхів на фронті.

Успіхи української армії на війні проти Росії

За його словами, командири, які безпосередньо керують операціями, просять не розголошувати деталі щодо певних напрямків. Причина — реакція противника на інформаційний простір.

Він пояснив, що після публічних повідомлень про успішні дії українських підрозділів російська сторона оперативно перекидає резерви саме на ті ділянки, де фіксується активність. Таким чином, зайва увага до конкретного напрямку може ускладнити подальший розвиток операції.

За словами радника Міністра Оборони України, наразі ЗСУ працюють в умовах інформаційної тиші, виконуючи поставлені завдання без гучних анонсів.

Офіційні представники Генерального штабу раніше також неодноразово наголошували на важливості дотримання режиму інформаційної безпеки під час активних бойових дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Покровському напрямку російські підрозділи опинилися у складному становищі через проблеми з логістикою та постачанням. Про це повідомив Центр вивчення окупації, посилаючись на відео бійців полку “Скеля”.

За наявною інформацією, російські військові змушені переховуватися у напівзруйнованих будівлях, підвалах та імпровізованих укриттях через нестачу води, їжі та медикаментів. У матеріалі зазначається, що через порушення постачання підрозділи фактично ізольовані та перебувають у стані виснаження.

