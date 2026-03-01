Окупанти у пастці: російські підрозділи залишилися без води й постачання

На Покровському напрямку російські підрозділи опинилися у складному становищі через проблеми з логістикою та постачанням. Про це повідомив Центр вивчення окупації, посилаючись на відео бійців полку “Скеля”.

Оточення російських військ на Покровському напрямку

За наявною інформацією, російські військові змушені переховуватися у напівзруйнованих будівлях, підвалах та імпровізованих укриттях через нестачу води, їжі та медикаментів. У матеріалі зазначається, що через порушення постачання підрозділи фактично ізольовані та перебувають у стані виснаження.

Українська розвідка та оператори безпілотників системно виявляють такі укриття. Навіть спроби сховатися під завалами або в підвальних приміщеннях не забезпечують безпеки, оскільки позиції ворога оперативно фіксуються з повітря.

За даними, оприлюдненими разом із відео, кожна група російських військових, яка була зафіксована у цьому районі, згодом була нейтралізована. Українські підрозділи продовжують зачистку території та утримання контролю над Покровським напрямком.

Офіційні представники російської сторони ситуацію не коментували.

естра військовослужбовця 122-го мотострілецького полку РФ заявила, що її брат з 14 жовтня вважається зниклим безвісти під Куп’янськом, а командування не надає родині жодної конкретної інформації про його місцезнаходження. Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с

За словами жінки, її брат, Шустов Віталій Віталійович, проходив службу у складі 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ. Вона стверджує, що після зникнення військового частина не повідомила жодних деталей, а звернення родини переадресовують до військкомату. Там, за її словами, відповідають, що у списках безвісти зниклих він не значиться.

