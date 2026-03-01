logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти у пастці: російські підрозділи залишилися без води й постачання
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти у пастці: російські підрозділи залишилися без води й постачання

Українські військові заявляють про системне виявлення та нейтралізацію груп окупантів на Покровському напрямку

1 березня 2026, 19:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Покровському напрямку російські підрозділи опинилися у складному становищі через проблеми з логістикою та постачанням. Про це повідомив Центр вивчення окупації, посилаючись на відео бійців полку “Скеля”.

Окупанти у пастці: російські підрозділи залишилися без води й постачання

Оточення російських військ на Покровському напрямку

За наявною інформацією, російські військові змушені переховуватися у напівзруйнованих будівлях, підвалах та імпровізованих укриттях через нестачу води, їжі та медикаментів. У матеріалі зазначається, що через порушення постачання підрозділи фактично ізольовані та перебувають у стані виснаження.

Українська розвідка та оператори безпілотників системно виявляють такі укриття. Навіть спроби сховатися під завалами або в підвальних приміщеннях не забезпечують безпеки, оскільки позиції ворога оперативно фіксуються з повітря.

За даними, оприлюдненими разом із відео, кожна група російських військових, яка була зафіксована у цьому районі, згодом була нейтралізована. Українські підрозділи продовжують зачистку території та утримання контролю над Покровським напрямком.

Офіційні представники російської сторони ситуацію не коментували.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що сестра військовослужбовця 122-го мотострілецького полку РФ заявила, що її брат з 14 жовтня вважається зниклим безвісти під Куп’янськом, а командування не надає родині жодної конкретної інформації про його місцезнаходження.
За словами жінки, її брат, Шустов Віталій Віталійович, проходив службу у складі 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ. Вона стверджує, що після зникнення військового частина не повідомила жодних деталей, а звернення родини переадресовують до військкомату. Там, за її словами, відповідають, що у списках безвісти зниклих він не значиться.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/occupation_research_center/861
Теги:

Новини

Всі новини