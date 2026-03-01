Окупанти у пастці: російські підрозділи залишилися без води й постачання

Рубрики
Ткачова Марія
На Покровському напрямку російські підрозділи опинилися у складному становищі через проблеми з логістикою та постачанням. Про це повідомив Центр вивчення окупації, посилаючись на відео бійців полку “Скеля”.
Оточення російських військ на Покровському напрямку
За наявною інформацією, російські військові змушені переховуватися у напівзруйнованих будівлях, підвалах та імпровізованих укриттях через нестачу води, їжі та медикаментів. У матеріалі зазначається, що через порушення постачання підрозділи фактично ізольовані та перебувають у стані виснаження.
Українська розвідка та оператори безпілотників системно виявляють такі укриття. Навіть спроби сховатися під завалами або в підвальних приміщеннях не забезпечують безпеки, оскільки позиції ворога оперативно фіксуються з повітря.
За даними, оприлюдненими разом із відео, кожна група російських військових, яка була зафіксована у цьому районі, згодом була нейтралізована. Українські підрозділи продовжують зачистку території та утримання контролю над Покровським напрямком.
Офіційні представники російської сторони ситуацію не коментували.