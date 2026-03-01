Оккупанты в ловушке: российские подразделения остались без воды и коммуникаций

На Покровском направлении российские подразделения оказались в сложном положении из-за проблем с логистикой и снабжением. Об этом сообщил Центр изучения оккупации, ссылаясь на видео бойцов полка "Скала".

Окружение российских войск на Покровском направлении

По имеющейся информации, российские военные вынуждены скрываться в полуразрушенных зданиях, подвалах и импровизированных укрытиях из-за нехватки воды, еды и медикаментов. В материале отмечается, что из-за нарушения поставок подразделения фактически изолированы и находятся в состоянии истощения.

Украинская разведка и операторы беспилотников системно обнаруживают такие укрытия. Даже попытки укрыться под завалами или в подвальных помещениях не обеспечивают безопасности, поскольку позиции врага оперативно фиксируются из воздуха.

По данным, обнародованным вместе с видео, каждая группа российских военных, которая была зафиксирована в этом районе, впоследствии была нейтрализована. Украинские подразделения продолжают зачистку территории и контроль над Покровским направлением.

Официальные представители российской стороны ситуацию не комментировали.

сестра военнослужащего 122-го мотострелкового полка РФ заявила, что ее брат с 14 октября считается пропавшим без вести под Купянском, а командование не предоставляет семье никакой конкретной информации о его местонахождении.

По словам женщины, ее брат, Шустов Виталий Витальевич, проходил службу в составе 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ. Она утверждает, что после исчезновения военного часть не сообщила никаких деталей, а обращение семьи переадресовывают в военкомат. Там, по ее словам, отвечают, что в списках без вести пропавших он не значится.

