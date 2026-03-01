logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты в ловушке: российские подразделения остались без воды и коммуникаций
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты в ловушке: российские подразделения остались без воды и коммуникаций

Украинские военные заявляют о системном выявлении и нейтрализации групп оккупантов на Покровском направлении

1 марта 2026, 19:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Покровском направлении российские подразделения оказались в сложном положении из-за проблем с логистикой и снабжением. Об этом сообщил Центр изучения оккупации, ссылаясь на видео бойцов полка "Скала".

Оккупанты в ловушке: российские подразделения остались без воды и коммуникаций

Окружение российских войск на Покровском направлении

По имеющейся информации, российские военные вынуждены скрываться в полуразрушенных зданиях, подвалах и импровизированных укрытиях из-за нехватки воды, еды и медикаментов. В материале отмечается, что из-за нарушения поставок подразделения фактически изолированы и находятся в состоянии истощения.

Украинская разведка и операторы беспилотников системно обнаруживают такие укрытия. Даже попытки укрыться под завалами или в подвальных помещениях не обеспечивают безопасности, поскольку позиции врага оперативно фиксируются из воздуха.

По данным, обнародованным вместе с видео, каждая группа российских военных, которая была зафиксирована в этом районе, впоследствии была нейтрализована. Украинские подразделения продолжают зачистку территории и контроль над Покровским направлением.

Официальные представители российской стороны ситуацию не комментировали.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что сестра военнослужащего 122-го мотострелкового полка РФ заявила, что ее брат с 14 октября считается пропавшим без вести под Купянском, а командование не предоставляет семье никакой конкретной информации о его местонахождении.
По словам женщины, ее брат, Шустов Виталий Витальевич, проходил службу в составе 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ. Она утверждает, что после исчезновения военного часть не сообщила никаких деталей, а обращение семьи переадресовывают в военкомат. Там, по ее словам, отвечают, что в списках без вести пропавших он не значится.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/occupation_research_center/861
Теги:

Новости

Все новости