Оккупанты в ловушке: российские подразделения остались без воды и коммуникаций

На Покровском направлении российские подразделения оказались в сложном положении из-за проблем с логистикой и снабжением. Об этом сообщил Центр изучения оккупации, ссылаясь на видео бойцов полка "Скала".
Окружение российских войск на Покровском направлении
По имеющейся информации, российские военные вынуждены скрываться в полуразрушенных зданиях, подвалах и импровизированных укрытиях из-за нехватки воды, еды и медикаментов. В материале отмечается, что из-за нарушения поставок подразделения фактически изолированы и находятся в состоянии истощения.
Украинская разведка и операторы беспилотников системно обнаруживают такие укрытия. Даже попытки укрыться под завалами или в подвальных помещениях не обеспечивают безопасности, поскольку позиции врага оперативно фиксируются из воздуха.
По данным, обнародованным вместе с видео, каждая группа российских военных, которая была зафиксирована в этом районе, впоследствии была нейтрализована. Украинские подразделения продолжают зачистку территории и контроль над Покровским направлением.
Официальные представители российской стороны ситуацию не комментировали.