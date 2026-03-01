logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Поранених і загиблих залишають на позиціях: де пропали солдати
Поранених і загиблих залишають на позиціях: де пропали солдати

Сестра військового РФ заявила про відсутність евакуації під Куп’янськом та зникнення брата

1 березня 2026, 19:21
Сестра військовослужбовця 122-го мотострілецького полку РФ заявила, що її брат з 14 жовтня вважається зниклим безвісти під Куп’янськом, а командування не надає родині жодної конкретної інформації про його місцезнаходження.

Поранених і загиблих залишають на позиціях: де пропали солдати

Неможливість евакуації для росіян у Купʼянську

За словами жінки, її брат, Шустов Віталій Віталійович, проходив службу у складі 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ. Вона стверджує, що після зникнення військового частина не повідомила жодних деталей, а звернення родини переадресовують до військкомату. Там, за її словами, відповідають, що у списках безвісти зниклих він не значиться.

Жінка також заявила, що вимагала від командування організувати евакуацію поранених і тіл загиблих з району бойових дій. У відповідь їй повідомили, що евакуаційні заходи не проводяться через щільне мінування території.

Вона поставила під сумнів такі пояснення, зазначивши, що, за офіційними заявами російського командування, ці райони нібито перебувають під контролем російських військ. Родичка військового публічно звернулася з проханням надати інформацію про долю зниклих та організувати пошук і евакуацію.

Офіційних коментарів російського військового керівництва щодо ситуації наразі не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в окупованій Горлівці суттєво зросла присутність чеченських підрозділів "Ахмат". Про це повідомив автор проросійського z-каналу "Когда запели пушки" Віталій Воронов, який описав власні спостереження після поїздки до міста.
За його словами, під час візиту до батьків він був здивований кількістю представників "Ахмата" на вулицях. Він зазначив, що раніше подібної картини в місті не було. Блогер розповів, що в будинку, де він виріс, раніше працював бар, який був популярним місцем серед місцевих мешканців. Нині, як йому повідомили родичі, заклад перейшов під контроль чеченців.



Теги:

