Окупований Донбас змінюється: Горлівка переходить під контроль чеченцям

В окупованій Горлівці суттєво зросла присутність чеченських підрозділів "Ахмат". Про це повідомив автор проросійського z-каналу "Когда запели пушки" Віталій Воронов, який описав власні спостереження після поїздки до міста.

Підрозділи «Ахмат» у Горлівці

За його словами, під час візиту до батьків він був здивований кількістю представників "Ахмата" на вулицях. Він зазначив, що раніше подібної картини в місті не було. Блогер розповів, що в будинку, де він виріс, раніше працював бар, який був популярним місцем серед місцевих мешканців. Нині, як йому повідомили родичі, заклад перейшов під контроль чеченців.

Воронов також заявив, що на вулицях Горлівки регулярно можна побачити групи чоловіків чеченської зовнішності, які, за його словами, тримаються окремо та демонструють присутність у громадських місцях. Він підкреслив, що до початку повномасштабного вторгнення такої концентрації чеченських формувань у місті не було.

За його твердженням, спочатку підрозділи "Ахмат" концентрувалися у Донецьку ще з 2014 року, після 2022 року їх стало більше в Маріуполі, а нині активна присутність фіксується і в Горлівці.

У своєму дописі блогер іронічно зазначив, що замість очікуваної "Новоросії" жителі отримали "Новочечню", натякаючи на зростання ролі чеченських формувань на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Офіційної інформації щодо чисельності чи статусу перебування підрозділів "Ахмат" у Горлівці російська сторона не оприлюднювала.

