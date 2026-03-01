Оккупированный Донбасс меняется: Горловка переходит под контроль чеченцам

В оккупированной Горловке существенно выросло присутствие чеченских подразделений "Ахмат". Об этом сообщил автор пророссийского z-канала "Когда запели пушки" Виталий Воронов, описавший собственные наблюдения после поездки в город.

Подразделения «Ахмат» в Горловке

По его словам, во время визита родителям он был удивлен количеством представителей "Ахмата" на улицах. Он отметил, что раньше подобной картины в городе не было. Блогер рассказал, что в доме, где он вырос, раньше работал бар, популярный место среди местных жителей. В настоящее время, как ему сообщили родственники, заведение перешло под контроль чеченцев.

Воронов также заявил, что на улицах Горловки регулярно можно увидеть группы мужчин чеченского облика, которые, по его словам, держатся отдельно и демонстрируют присутствие в общественных местах. Он подчеркнул, что до начала полномасштабного вторжения такой концентрации чеченских формирований в городе не было.

По его утверждению, сначала подразделения "Ахмат" сконцентрировались в Донецке еще с 2014 года, после 2022 года их стало больше в Мариуполе, а ныне активное присутствие фиксируется и в Горловке.

В своем сообщении блогер иронически отметил, что вместо ожидаемой "Новороссии" жители получили "Новочечню", намекая на рост роли чеченских формирований на временно оккупированных территориях Донбасса.

Официальную информацию о численности или статусе нахождения подразделений "Ахмат" в Горловке российская сторона не обнародовала.

