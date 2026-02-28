“На місто чекає спекотне літо”: що означає зміщення фронту на 5 км

Військовий зазначає, що за останні один-два місяці лінія бойового зіткнення змістилася приблизно на п’ять кілометрів у бік Краматорська. Це означає, що дедалі більше засобів ураження — як артилерія, так і ударні дрони — отримують можливість діставати до житлових масивів.

За його оцінкою, у разі збереження поточної динаміки місто може зіткнутися з посиленням обстрілів у літній період. Водночас офіційні військові структури детально ситуацію наразі не коментують.

Краматорськ залишається одним із ключових логістичних і адміністративних центрів Донецької області, що робить його стратегічно важливим для обох сторін.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські окупаційні війська отримали першу партію нового безпілотного літального апарата літакового типу під назвою "Шторм". Про це повідомила військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з посиланням на аналітичні дані ресурсу "БезбашенаData".