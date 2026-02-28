“На місто чекає спекотне літо”: що означає зміщення фронту на 5 км

Рубрики
Ткачова Марія
Ситуація довкола Краматорська залишається напруженою, а найближчі місяці можуть стати складними для міста. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс".
Ситуація в Краматорську
За його словами, російські підрозділи продовжують поступове просування з напрямку Часів Яр. У зв’язку з цим артилерійська активність ворога дедалі більше наближається до міста, а удари безпілотниками по східних районах уже стали звичним явищем.
Військовий зазначає, що за останні один-два місяці лінія бойового зіткнення змістилася приблизно на п’ять кілометрів у бік Краматорська. Це означає, що дедалі більше засобів ураження — як артилерія, так і ударні дрони — отримують можливість діставати до житлових масивів.
За його оцінкою, у разі збереження поточної динаміки місто може зіткнутися з посиленням обстрілів у літній період. Водночас офіційні військові структури детально ситуацію наразі не коментують.
Краматорськ залишається одним із ключових логістичних і адміністративних центрів Донецької області, що робить його стратегічно важливим для обох сторін.