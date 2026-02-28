logo_ukra

Війна з Росією "На місто чекає спекотне літо": що означає зміщення фронту на 5 км
“На місто чекає спекотне літо”: що означає зміщення фронту на 5 км

Старший лейтенант Сил оборони із позивним «Алекс» заявив про ускладнення безпекової ситуації навколо Краматорська через поступове просування російських військ з боку Часового Яру

28 лютого 2026, 03:24
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Ситуація довкола Краматорська залишається напруженою, а найближчі місяці можуть стати складними для міста. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс".

“На місто чекає спекотне літо”: що означає зміщення фронту на 5 км

Ситуація в Краматорську

За його словами, російські підрозділи продовжують поступове просування з напрямку Часів Яр. У зв’язку з цим артилерійська активність ворога дедалі більше наближається до міста, а удари безпілотниками по східних районах уже стали звичним явищем.

Військовий зазначає, що за останні один-два місяці лінія бойового зіткнення змістилася приблизно на п’ять кілометрів у бік Краматорська. Це означає, що дедалі більше засобів ураження — як артилерія, так і ударні дрони — отримують можливість діставати до житлових масивів.

За його оцінкою, у разі збереження поточної динаміки місто може зіткнутися з посиленням обстрілів у літній період. Водночас офіційні військові структури детально ситуацію наразі не коментують.

Краматорськ залишається одним із ключових логістичних і адміністративних центрів Донецької області, що робить його стратегічно важливим для обох сторін.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські окупаційні війська отримали першу партію нового безпілотного літального апарата літакового типу під назвою "Шторм". Про це повідомила військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з посиланням на аналітичні дані ресурсу "БезбашенаData".
За наявною інформацією, новий дрон здатний транспортувати до 25 кілограмів боєприпасів на відстань до 20 кілометрів. Йдеться про платформу літакового типу, що потенційно дозволяє здійснювати доставку вибухових засобів на тактичну глибину.



Джерело: https://t.me/officer_33/6722
