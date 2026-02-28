Росіяни тестують нову зброю: що про неї відомо

Російські окупаційні війська отримали першу партію нового безпілотного літального апарата літакового типу під назвою "Шторм". Про це повідомила військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з посиланням на аналітичні дані ресурсу "БезбашенаData".

Новий російський дрон типу «Шторм»

За наявною інформацією, новий дрон здатний транспортувати до 25 кілограмів боєприпасів на відстань до 20 кілометрів. Йдеться про платформу літакового типу, що потенційно дозволяє здійснювати доставку вибухових засобів на тактичну глибину.

Повідомляється, що апарат оснащується різними оптико-електронними модулями. Також конструкція передбачає можливість встановлення додаткового обладнання, зокрема ретрансляторів зв’язку для розширення зони стійкого управління безпілотниками.

За попередніми даними, російські підрозділи вже отримали понад 200 таких дронів. Імовірно, перша партія передана підрозділам 25-ї армії угруповання "Запад".

Інформація про бойове застосування нового БпЛА наразі уточнюється. Українська сторона продовжує моніторинг появи нових зразків безпілотної техніки на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса розповів, як організована комунікація між фронтом і главою держави та чи отримує президент повну картину подій на передовій.

За словами Паліси, президент Володимир Зеленський регулярно отримує інформацію про ситуацію на фронті у різних форматах. Йдеться як про телефонні розмови у разі потреби уточнень чи постановки завдань, так і про робочі наради за участі відповідальних осіб за окремими напрямками.

