logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни тестують нову зброю: що про неї відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни тестують нову зброю: що про неї відомо

Російські війська почали тестування нового вантажного дрона літакового типу «Шторм», здатного переносити до 25 кг боєприпасів

28 лютого 2026, 03:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські окупаційні війська отримали першу партію нового безпілотного літального апарата літакового типу під назвою "Шторм". Про це повідомила військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з посиланням на аналітичні дані ресурсу "БезбашенаData".

Росіяни тестують нову зброю: що про неї відомо

Новий російський дрон типу «Шторм»

За наявною інформацією, новий дрон здатний транспортувати до 25 кілограмів боєприпасів на відстань до 20 кілометрів. Йдеться про платформу літакового типу, що потенційно дозволяє здійснювати доставку вибухових засобів на тактичну глибину.

Повідомляється, що апарат оснащується різними оптико-електронними модулями. Також конструкція передбачає можливість встановлення додаткового обладнання, зокрема ретрансляторів зв’язку для розширення зони стійкого управління безпілотниками.

За попередніми даними, російські підрозділи вже отримали понад 200 таких дронів. Імовірно, перша партія передана підрозділам 25-ї армії угруповання "Запад".

Інформація про бойове застосування нового БпЛА наразі уточнюється. Українська сторона продовжує моніторинг появи нових зразків безпілотної техніки на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса розповів, як організована комунікація між фронтом і главою держави та чи отримує президент повну картину подій на передовій.
За словами Паліси, президент Володимир Зеленський регулярно отримує інформацію про ситуацію на фронті у різних форматах. Йдеться як про телефонні розмови у разі потреби уточнень чи постановки завдань, так і про робочі наради за участі відповідальних осіб за окремими напрямками.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/kyriienko_press/1346
Теги:

Новини

Всі новини