Россияне тестируют новое оружие: что о нем известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне тестируют новое оружие: что о нем известно

Российские войска начали тестирование нового грузового дрона самолетного типа «Шторм», способного переносить до 25 кг боеприпасов

28 февраля 2026, 03:09
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские оккупационные войска получили первую партию нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа под названием Шторм. Об этом сообщила военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко со ссылкой на аналитические данные ресурса "Безбашенная Data".

Новый русский дрон типа «Шторм»

По имеющейся информации, новый дрон способен транспортировать до 25 килограммов боеприпасов на расстояние до 20 километров. Речь идет о платформе самолетного типа, которая позволяет осуществлять доставку взрывных средств на тактическую глубину.

Сообщается, что аппарат оснащается разными оптико-электронными модулями. Также конструкция предусматривает возможность установки дополнительного оборудования, в частности, ретрансляторов связи для расширения зоны устойчивого управления беспилотниками.

По предварительным данным, российские подразделения уже получили более 200 таких дронов. Вероятно, первая партия передана подразделениям 25-й армии группировки "Запад".

Информация о боевом применении нового БПЛА пока уточняется. Украинская сторона продолжает мониторинг появления новых образцов беспилотной техники на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в эксклюзивном интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса рассказал, как организована коммуникация между фронтом и главой государства и получает ли президент полную картину событий на передовой.
По словам Палисы, президент Владимир Зеленский регулярно получает информацию о ситуации на фронте в разных форматах. Речь идет как о телефонных разговорах в случае необходимости уточнений или постановки задач, так и о рабочих совещаниях при участии ответственных лиц по отдельным направлениям.



Источник: https://t.me/kyriienko_press/1346
