Россияне тестируют новое оружие: что о нем известно

Российские оккупационные войска получили первую партию нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа под названием Шторм. Об этом сообщила военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко со ссылкой на аналитические данные ресурса "Безбашенная Data".

Новый русский дрон типа «Шторм»

По имеющейся информации, новый дрон способен транспортировать до 25 килограммов боеприпасов на расстояние до 20 километров. Речь идет о платформе самолетного типа, которая позволяет осуществлять доставку взрывных средств на тактическую глубину.

Сообщается, что аппарат оснащается разными оптико-электронными модулями. Также конструкция предусматривает возможность установки дополнительного оборудования, в частности, ретрансляторов связи для расширения зоны устойчивого управления беспилотниками.

По предварительным данным, российские подразделения уже получили более 200 таких дронов. Вероятно, первая партия передана подразделениям 25-й армии группировки "Запад".

Информация о боевом применении нового БПЛА пока уточняется. Украинская сторона продолжает мониторинг появления новых образцов беспилотной техники на фронте.

