Чи знає президент всю правду з фронту

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса розповів, як організована комунікація між фронтом і главою держави та чи отримує президент повну картину подій на передовій.

Як Зеленський отримує інформацію з фронту

За словами Паліси, президент Володимир Зеленський регулярно отримує інформацію про ситуацію на фронті у різних форматах. Йдеться як про телефонні розмови у разі потреби уточнень чи постановки завдань, так і про робочі наради за участі відповідальних осіб за окремими напрямками.

Окрім цього, відбуваються окремі зустрічі з особистими доповідями щодо конкретних операцій або ситуацій на визначених ділянках фронту.

Паліса зазначив, що його ключове завдання з початку роботи — забезпечення комунікації та підтримка прямого зв’язку з фронтом. Він наголосив, що вважає своєю відповідальністю надавати президентові весь необхідний обсяг інформації для ухвалення виважених та аргументованих рішень.

За його словами, глава держави отримує дані щодо окремих операцій і загальної ситуації з кількох джерел, що дозволяє формувати об’єктивне бачення подій.

Водночас Паліса підкреслив, що підбиття підсумків окремих заходів доцільно здійснювати після їх завершення, аби не створювати ризиків для оборони та не надавати додаткової інформації противнику.

Таким чином, в Офісі президента наголошують, що комунікація між фронтом і керівництвом держави здійснюється системно, багаторівнево та з урахуванням безпекових обмежень.

