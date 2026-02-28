Павло Паліса розповів цікаве: що відбувається за закритими дверима на переговорах

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса розповів про перебіг мирних переговорів та принципову позицію України щодо тиску й можливих компромісів.

Переговори США та України щодо миру

За його словами, Україна є повноцінною та суб’єктною стороною переговорного процесу і не погодиться на рішення, які суперечать Конституції чи нав’язуються ззовні. Він наголосив, що Київ не прийматиме умов, які підривають державність або обмежують суверенітет.

Попри складність і тривалість перемовин, Паліса зазначив, що за низкою напрямків вдалося досягти суттєвого прогресу. Якщо зберігається хоча б мінімальний шанс досягти миру дипломатичним шляхом, його, на переконання української сторони, необхідно використовувати.

Він підкреслив, що нинішній формат переговорів суттєво відрізняється від початкового етапу минулого року. За цей час міжнародні партнери, зокрема США, глибше занурилися в контекст російсько-української війни, краще розуміють її передумови та атмосферу. Сам процес перемовин він охарактеризував як дипломатичну боротьбу, у межах якої сторони обмінюються аргументами та контраргументами.

Відповідаючи на запитання щодо територій і людських втрат, Паліса зазначив, що українська сторона наразі наполягає на зупиненні бойових дій по лінії зіткнення. Він назвав цей варіант справедливим з огляду на нинішні обставини.

Бригадний генерал також наголосив, що війна має високу ціну для суспільства — втрати серед військових і цивільних змушують багатьох ставити запитання про сенс жертв. Саме тому, за його словами, всі дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого рішення, яке врахує інтереси держави та її громадян.

Таким чином, в Офісі президента підкреслюють: Україна веде переговори з позиції суб’єктності, не приймає неконституційних рішень і продовжує шукати дипломатичний шлях завершення війни за умов, які вважає справедливими.

