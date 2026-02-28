Павел Палиса рассказал интересное: что происходит за закрытыми дверями на переговорах

В эксклюзивном интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса рассказал о ходе мирных переговоров и принципиальной позиции Украины относительно давления и возможных компромиссов.

Переговоры США и Украины по миру

По его словам, Украина является полноценной и субъектной стороной переговорного процесса и не согласится на противоречащие Конституции решения или навязываемые извне. Он подчеркнул, что Киев не будет принимать условия, которые подрывают государственность или ограничивают суверенитет.

Несмотря на сложность и продолжительность переговоров, Палиса отметил, что по ряду направлений удалось добиться существенного прогресса. Если сохраняется хотя бы минимальный шанс достичь мира по дипломатическому пути, его, по убеждению украинской стороны, необходимо использовать.

Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров существенно отличается от исходного этапа прошлого года. За это время международные партнеры, в частности, США, глубже погрузились в контекст русско-украинской войны, лучше понимают ее предпосылки и атмосферу. Сам процесс переговоров он охарактеризовал как дипломатическую борьбу, в рамках которой стороны обмениваются аргументами и контраргументами.

Отвечая на вопрос о территориях и человеческих потерях, Палиса отметил, что украинская сторона настаивает на остановке боевых действий по линии столкновения. Он назвал этот вариант справедливым с учетом нынешних обстоятельств.

Бригадный генерал также подчеркнул, что война имеет высокую цену для общества — потери среди военных и гражданских заставляют многих задавать вопросы о смысле жертв. Именно поэтому, по его словам, все дипломатические усилия направлены на достижение справедливого решения, учитывающего интересы государства и его граждан.

Таким образом, в Офисе президента подчеркивают: Украина ведет переговоры с позиции субъектности, не принимает неконституционные решения и продолжает искать дипломатический путь завершения войны в условиях, которые считает справедливыми.

