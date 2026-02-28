Чи справедливий мир для України: припинення вогню по лінії зіткнення

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса висловився щодо перспектив припинення вогню по лінії зіткнення та того, чи може такий формат завершення бойових дій вважатися справедливим миром.

Припинення вогню по лінії зіткнення в Україні

За його словами, першочерговим завданням України залишається збереження державності та здатності до оборони. Ключове — не допустити реалізації тих стратегічних цілей, які Росія декларувала з початку повномасштабного вторгнення.

Паліса наголосив, що навіть у разі припинення активної фази бойових дій Україна має залишатися сильною у військовому сенсі та бути готовою до можливих нових викликів. Здатність оборонятися, на його переконання, є фундаментальною умовою будь-якого формату миру.

Окремо він навів історичний приклад Азербайджану, який протягом десятиліть не відмовлявся від стратегічної мети та зрештою повернув контроль над частиною територій. Таким чином, Паліса делікатно дав зрозуміти, що припинення вогню по поточній лінії зіткнення не обов’язково означає остаточне завершення питання територій у довгостроковій перспективі.

Він підкреслив, що мир має гарантувати неможливість повторення широкомасштабної агресії та не може базуватися на ослабленні української обороноздатності.

Таким чином, у керівництві держави наголошують: справедливість миру визначатиметься не лише фактом припинення вогню, а здатністю України зберегти державність, армію та стратегічну перспективу.

