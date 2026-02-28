logo

Главная Новости Общество Война с Россией Справедлив ли мир для Украины: прекращение огня по линии столкновения
commentss НОВОСТИ Все новости

Справедлив ли мир для Украины: прекращение огня по линии столкновения

Заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса прокомментировал, можно ли считать прекращение огня по линии столкновения справедливым миром для Украины

28 февраля 2026, 01:48
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В эксклюзивном интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса высказался по поводу перспектив прекращения огня по линии столкновения и того, может ли такой формат завершения боевых действий считаться справедливым миром.

Справедлив ли мир для Украины: прекращение огня по линии столкновения

Прекращение огня по линии столкновения в Украине

По его словам, первоочередной задачей Украины остается сохранение государственности и оборонной способности. Ключевое — не допустить реализации стратегических целей, которые Россия декларировала с начала полномасштабного вторжения.

Палиса подчеркнул, что даже в случае прекращения активной фазы боевых действий, Украина должна оставаться сильной в военном смысле и быть готовой к возможным новым вызовам. Способность обороняться, по его мнению, является фундаментальным условием любого формата мира.

Отдельно он привел исторический пример Азербайджана, который на протяжении десятилетий не отказывался от стратегической цели и наконец вернул контроль над частью территорий. Таким образом, Палис деликатно дал понять, что прекращение огня по текущей линии столкновения не обязательно означает окончательное завершение вопроса территорий в долгосрочной перспективе.

Он подчеркнул, что мир должен гарантировать невозможность повторения широкомасштабной агрессии и не может основываться на ослаблении украинской обороноспособности.

Таким образом, в руководстве государства подчеркивают: справедливость мира будет определяться не только фактом прекращения огня, но и способностью Украины сохранить государственность, армию и стратегическую перспективу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в эксклюзивном интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса очертил собственное видение того, что может считаться победой Украины в войне.



Источник: https://youtu.be/4uqYk4s4qOM?si=KKvytr3dWkG7yoWJ
