Якою має бути справжня перемога України: ви будете шоковані

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса окреслив власне бачення того, що може вважатися перемогою України у війні.

Що означає перемога України

За його словами, війна та її активна фаза в будь-якому випадку завершаться, однак навіть після підписання потенційної мирної угоди Росія залишиться сусідом України. Тому, на його переконання, справжнім викликом стане створення таких умов безпеки, які унеможливлять повторення подій 24 лютого 2022 року.

Паліса наголосив, що оцінювати результат війни варто через призму заяв, які лунали з боку Кремля напередодні повномасштабного вторгнення. Тоді російський президент Володимир Путін проголошував цілями так звану “демілітаризацію” та “денацифікацію” України.

За словами бригадного генерала, під “демілітаризацією” Москва фактично розуміла позбавлення України спроможності чинити збройний опір і гарантувати власну безпеку. А під “денацифікацією” — заперечення права українців на незалежну державність.

Паліса підкреслив, що станом на сьогодні жодна з цих стратегічних цілей Росією не досягнута. Україна зберегла державність, продовжує розвивати свої оборонні спроможності та чинить опір повномасштабній агресії.

Він також зазначив, що навіть після завершення активних бойових дій країну очікуватиме тривала робота у сфері безпеки, оборони та міжнародних гарантій, щоб не допустити повторення масштабного вторгнення в майбутньому.

Таким чином, у керівництві держави перемогу розглядають не лише як завершення бойових дій, а як збереження державності та створення довгострокових гарантій безпеки.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час ексклюзивного інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса відповів на запитання про можливі строки завершення війни.