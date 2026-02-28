Какой должна быть настоящая победа Украины: вы будете в шоке

В эксклюзивном интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса очертил собственное видение того, что может считаться победой Украины в войне.

Что значит победа Украины

По его словам, война и ее активная фаза в любом случае завершатся, однако даже после подписания потенциального мирного соглашения Россия останется соседом Украины. Поэтому, по его убеждению, настоящим вызовом станет создание таких условий безопасности, которые сделают невозможным повторение событий 24 февраля 2022 года.

Палиса подчеркнул, что оценивать исход войны следует через призму заявлений, раздававшихся со стороны Кремля накануне полномасштабного вторжения. Тогда российский президент Владимир Путин провозглашал целями так называемую "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

По словам бригадного генерала, под "демилитаризацией" Москва фактически понимала лишение Украины способности оказывать вооруженное сопротивление и гарантировать собственную безопасность. А под денацификацией отрицание права украинцев на независимую государственность.

Палиса подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день ни одна из этих стратегических целей Россией не достигнута. Украина сохранила государственность, продолжает развивать свои оборонные способности и сопротивляется полномасштабной агрессии.

Он также отметил, что даже после завершения активных боевых действий страну ожидает длительная работа в сфере безопасности, обороны и международных гарантий, чтобы не допустить повторения масштабного вторжения в будущем.

Таким образом, в руководстве государства победу рассматривают не только как завершение боевых действий, но и сохранение государственности и создание долгосрочных гарантий безопасности.



