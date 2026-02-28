Чи закінчиться війна в Україні цього року

Рубрики
Ткачова Марія
Під час ексклюзивного інтерв’ю журналістці Марічці Довженко заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса відповів на запитання про можливі строки завершення війни.
Закінчення війни в Україні
За його словами, будь-яка війна рано чи пізно закінчується, однак ключове питання — за яких умов і якою ціною. Паліса наголосив, що український народ, держава, Збройні сили та сили оборони демонструють надзвичайну стійкість і хоробрість, які вже неодноразово ставали вирішальними у протистоянні з Росією.
Він зазначив, що в інформаційному просторі часто звучить теза про необхідність “протриматися на один день довше, ніж росіяни”. На його переконання, Україна здатна це зробити. Навіть у разі тривалих наступальних дій з боку РФ українська армія зможе продовжувати оборону та зберігати боєздатність.
Паліса підкреслив, що впевнений у спроможності українських військових тримати оборону стільки, скільки триватиме тиск, і висловив віру в витривалість суспільства.
Таким чином, у керівництві держави акцентують не на конкретних датах завершення війни, а на здатності країни зберігати стійкість і продовжувати боротьбу.