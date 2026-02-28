Закончится ли война в Украине в этом году

Во время эксклюзивного интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса ответил на вопрос о возможных сроках завершения войны.

Окончание войны в Украине

По его словам, любая война рано или поздно заканчивается, однако ключевой вопрос — при каких условиях и по какой цене. Палиса подчеркнул, что украинский народ, государство, Вооруженные силы и силы обороны демонстрируют чрезвычайную стойкость и храбрость, которые уже неоднократно становились решающими в противостоянии с Россией.

Он отметил, что в информационном пространстве часто звучит тезис о необходимости "продержаться на один день дольше россиян". По его мнению, Украина способна это сделать. Даже в случае длительных наступательных действий со стороны РФ, украинская армия сможет продолжать оборону и сохранять боеспособность.

Палиса подчеркнул, что уверен в способности украинских военных держать оборону столько, сколько будет продолжаться давление, и выразил веру в выносливость общества.

Таким образом, в руководстве государства акцентируют внимание не на конкретных датах завершения войны, а на способности страны сохранять устойчивость и продолжать борьбу.

