Война с Россией Закончится ли война в Украине в этом году
commentss НОВОСТИ Все новости

Закончится ли война в Украине в этом году

Заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Украина способна выстоять в войне столько, сколько потребуется — даже если придется держаться на день дольше противника

28 февраля 2026, 01:35
Автор:
Ткачова Марія

Во время эксклюзивного интервью журналистке Маричке Довженко заместитель руководителя Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса ответил на вопрос о возможных сроках завершения войны.

Закончится ли война в Украине в этом году

Окончание войны в Украине

По его словам, любая война рано или поздно заканчивается, однако ключевой вопрос — при каких условиях и по какой цене. Палиса подчеркнул, что украинский народ, государство, Вооруженные силы и силы обороны демонстрируют чрезвычайную стойкость и храбрость, которые уже неоднократно становились решающими в противостоянии с Россией.

Он отметил, что в информационном пространстве часто звучит тезис о необходимости "продержаться на один день дольше россиян". По его мнению, Украина способна это сделать. Даже в случае длительных наступательных действий со стороны РФ, украинская армия сможет продолжать оборону и сохранять боеспособность.

Палиса подчеркнул, что уверен в способности украинских военных держать оборону столько, сколько будет продолжаться давление, и выразил веру в выносливость общества.

Таким образом, в руководстве государства акцентируют внимание не на конкретных датах завершения войны, а на способности страны сохранять устойчивость и продолжать борьбу.

Отвечая на вопрос, глава государства отметил, что стал более сфокусирован на серьезных вещах. "Вы мне скажите… Я не знаю. Думаю, что я фокусируюсь теперь только на серьезных вещах, не имея возможности общаться с друзьями, но общаясь с партнерами. У меня теперь нет времени на друзей и на дружбу. Не знаю… Старшим стал, старше", — сказал Зеленский.



Источник: https://youtu.be/4uqYk4s4qOM?si=KKvytr3dWkG7yoWJ
