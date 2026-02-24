Як Зеленського змінила війна: яким став лідер країни

Під час спільної пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії президента України Володимира Зеленського запитали, яким його зробила війна.

Зміни президента України під час війни

Відповідаючи на запитання, глава держави зазначив, що став більш сфокусованим на серйозних речах.

"Ви мені скажіть… Я не знаю. Думаю, що я фокусуюсь тепер тільки на серйозних речах, не маючи можливості спілкуватися з друзями, але спілкуючись із партнерами. У мене тепер немає часу на друзів і на дружбу. Не знаю… Старшим став, старішим", — сказав Зеленський.

Присутні на заході лідери країн Північної Європи та Балтії також висловилися щодо президента України. Вони зазначили, що війна зробила його більш стійким і мудрим.

Президент Фінляндії підкреслив, що Зеленський продемонстрував приклад справжнього лідерства. Прем’єр-міністерка Данії відзначила його хоробрість, а інші учасники назвали його сильною та гідною людиною.

