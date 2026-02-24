Как Зеленского сменила война: каким стал лидер страны

Во время совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии президента Украины Владимира Зеленского спросили, каким его сделала война.

Изменения президента Украины во время войны

Отвечая на вопрос, глава государства отметил, что стал более сфокусирован на серьезных вещах.

"Вы скажите мне… Я не знаю. Думаю, что я теперь фокусируюсь только на серьезных вещах, не имея возможности общаться с друзьями, но общаясь с партнерами. У меня теперь нет времени на друзей и дружбу. Не знаю… Старше стал, старше", — сказал Зеленский.

Присутствовавшие на мероприятии лидеры стран Северной Европы и Балтии также высказались по отношению к президенту Украины. Они отметили, что война сделала его более стойким и мудрым.

Президент Финляндии подчеркнул, что Зеленский продемонстрировал пример подлинного лидерства. Премьер-министр Дании отметила его храбрость, а другие участники назвали его сильным и достойным человеком.

