Как Зеленского сменила война: каким стал лидер страны
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Зеленского сменила война: каким стал лидер страны

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал, как полномасштабная война изменила его лично

24 февраля 2026, 21:52
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во время совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии президента Украины Владимира Зеленского спросили, каким его сделала война.

Как Зеленского сменила война: каким стал лидер страны

Изменения президента Украины во время войны

Отвечая на вопрос, глава государства отметил, что стал более сфокусирован на серьезных вещах.

"Вы скажите мне… Я не знаю. Думаю, что я теперь фокусируюсь только на серьезных вещах, не имея возможности общаться с друзьями, но общаясь с партнерами. У меня теперь нет времени на друзей и дружбу. Не знаю… Старше стал, старше", — сказал Зеленский.

Присутствовавшие на мероприятии лидеры стран Северной Европы и Балтии также высказались по отношению к президенту Украины. Они отметили, что война сделала его более стойким и мудрым.

Президент Финляндии подчеркнул, что Зеленский продемонстрировал пример подлинного лидерства. Премьер-министр Дании отметила его храбрость, а другие участники назвали его сильным и достойным человеком.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время Justice Conference заявил, что залогом безопасного будущего Украины является сочетание силы армии и силы закона в международной политике.
По его словам, именно украинская армия является основой справедливости и мира. "Залогом справедливости, установления мира, восстановления доверия и нашего будущего является наша украинская армия. Пока украинский солдат держит фронт, в безопасности находится и украинский тыл, и каждый гражданин Украины", — подчеркнул он. Буданов отметил, что сочетание силы защитников на фронте и международной правовой ответственности делает войну невыгодной для любого захватчика.



Источник: https://www.youtube.com/live/sb6WJHcChHs
