Буданов назвав ключ до безпечного майбутнього України
Буданов назвав ключ до безпечного майбутнього України

Кирило Буданов під час Justice Conference заявив, що безпека України тримається на силі армії та справедливості у світовій політиці

24 лютого 2026, 17:53
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час Justice Conference заявив, що запорукою безпечного майбутнього України є поєднання сили армії та сили закону в міжнародній політиці.

Буданов назвав ключ до безпечного майбутнього України

Буданов про майбутнє України

За його словами, саме українська армія є основою справедливості та миру.

"Запорукою справедливості, встановлення миру, відновлення довіри і нашого майбутнього є наша українська армія. Доки український солдат тримає фронт, у безпеці перебуває і український тил, і кожен громадянин України", — наголосив він.

Буданов зазначив, що поєднання сили захисників на фронті та міжнародної правової відповідальності робить війну невигідною для будь-якого загарбника.

"Справедливість — це інструмент стримування, що суттєво зменшує ймовірність повторення війни. Справедливість робить агресію надто дорогою і ризикованою", — підсумував він.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських військ підрозділи Сил оборони України продовжують уражати ключові об’єкти управління та логістики противника.
За наявною інформацією, під час операції, зокрема, було застосовано ракети ATACMS. У ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії рф у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій території Донецької області. Також уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" у районі Василівки (ТОТ Запорізької області), склад боєприпасів і МТЗ в районі Приазовського (ТОТ Донецької області), а також склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.



Джерело: https://t.me/novynylive
