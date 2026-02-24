Вперше з листопада: Сили Оборони України атакували управління рф ATACMS

Рубрики
Ткачова Марія
У межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських військ підрозділи Сил оборони України продовжують уражати ключові об’єкти управління та логістики противника.
Український удар ATACMS по управлінню РФ
За наявною інформацією, під час операції, зокрема, було застосовано ракети ATACMS.
У ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії рф у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій території Донецької області.
Також уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" у районі Василівки (ТОТ Запорізької області), склад боєприпасів і МТЗ в районі Приазовського (ТОТ Донецької області), а також склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.
Окрім того, в районі Якимівки уражено ремонтну базу противника.
23 лютого Сили оборони також завдали ударів по об’єктах управління на тимчасово окупованій території Донецької області: у районі Удачного — по командно-спостережному пункту та пункту управління БпЛА, а поблизу Покровська — по ще одному пункту управління безпілотниками.
Втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюються.