Вперше з листопада: Сили Оборони України атакували управління рф ATACMS

У межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських військ підрозділи Сил оборони України продовжують уражати ключові об’єкти управління та логістики противника.

Український удар ATACMS по управлінню РФ

За наявною інформацією, під час операції, зокрема, було застосовано ракети ATACMS.

У ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії рф у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" у районі Василівки (ТОТ Запорізької області), склад боєприпасів і МТЗ в районі Приазовського (ТОТ Донецької області), а також склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.

Окрім того, в районі Якимівки уражено ремонтну базу противника.

23 лютого Сили оборони також завдали ударів по об’єктах управління на тимчасово окупованій території Донецької області: у районі Удачного — по командно-спостережному пункту та пункту управління БпЛА, а поблизу Покровська — по ще одному пункту управління безпілотниками.

Втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times заявив, що війна перебуває на "початку кінця", оскільки обидві сторони потребують припинення вогню.

Водночас глава держави наголосив: без жорстких і чітких гарантій безпеки з боку Заходу росія використає можливу паузу для перегрупування сил та підготовки нового наступу. Зеленський закликав Дональда Трампа не піддаватися на маніпуляції кремля та "розкусити ігри" путіна. За словами президента, москва лише імітує готовність до миру.

