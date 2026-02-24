Впервые с ноября: Силы Обороны Украины атаковали управление РФ ATACMS

В рамках мер по снижению наступательного потенциала российских войск подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать ключевые объекты управления и логистики противника.

Украинский удар ATACMS по управлению РФ

По имеющейся информации, во время операции, в частности, были применены ракеты ATACMS.

В ночь на 24 февраля 2026 года подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также поражен склад материально-технических средств подразделения центра "Рубикон" в районе Васильевки (ТОТ Запорожской области), склад боеприпасов и МТЗ в районе Приазовского (ТОТ Донецкой области), а также состав боеприпасов в районе временно оккупированной Александровки Запорожской области.

Кроме того, в районе Акимовки поражена ремонтная база противника.

23 февраля Силы обороны также нанесли удары по объектам управления на временно оккупированной территории Донецкой области: в районе Удачного — по командно-наблюдательному пункту и пункту управления БпЛА, а вблизи Покровска — еще по одному пункту управления беспилотниками.

Утраты противника и масштабы повреждений уточняются.

