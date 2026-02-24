Зеленський висловився про припинення вогню: про які ігри мова

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times заявив, що війна перебуває на "початку кінця", оскільки обидві сторони потребують припинення вогню.

Зеленський про початок кінця у війні в Україні

Водночас глава держави наголосив: без жорстких і чітких гарантій безпеки з боку Заходу росія використає можливу паузу для перегрупування сил та підготовки нового наступу.

Зеленський закликав Дональда Трампа не піддаватися на маніпуляції кремля та "розкусити ігри" путіна. За словами президента, москва лише імітує готовність до миру.

"Росіяни грають в ігри. Вони грають з Трампом і з усім світом. Путін думає, що виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні — він поганий актор", — зазначив Зеленський.

Окремо він звернувся до Європейського Союзу з вимогою визначити чітку дату вступу України — вже у 2027 році. Президент підкреслив, що не можна допустити ситуації, коли росія десятиліттями блокуватиме євроінтеграцію України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росія пропонувала нереалістичні варіанти вирішення питання щодо Запорізької атомної електростанції.

За його словами, позиція москви зводиться до пропозиції визнати контроль рф над станцією. Також озвучувалися ідеї створення певних форматів "спільних підприємств", однак, як зазначив Буданов, такі варіанти не є реалістичними. Він додав, що під час обговорень ставив питання російській стороні щодо того, як у такому випадку через МАГАТЕ вирішити юридичне питання належності станції та чинності ліцензії українського оператора — Енергоатом.

