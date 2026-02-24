Зеленський висловився про припинення вогню: про які ігри мова

Рубрики
Ткачова Марія
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times заявив, що війна перебуває на "початку кінця", оскільки обидві сторони потребують припинення вогню.
Зеленський про початок кінця у війні в Україні
Водночас глава держави наголосив: без жорстких і чітких гарантій безпеки з боку Заходу росія використає можливу паузу для перегрупування сил та підготовки нового наступу.
Зеленський закликав Дональда Трампа не піддаватися на маніпуляції кремля та "розкусити ігри" путіна. За словами президента, москва лише імітує готовність до миру.
"Росіяни грають в ігри. Вони грають з Трампом і з усім світом. Путін думає, що виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні — він поганий актор", — зазначив Зеленський.
Окремо він звернувся до Європейського Союзу з вимогою визначити чітку дату вступу України — вже у 2027 році. Президент підкреслив, що не можна допустити ситуації, коли росія десятиліттями блокуватиме євроінтеграцію України.