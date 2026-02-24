Буданов шокував деталями: нереалістичні варіанти від рф

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росія пропонувала нереалістичні варіанти вирішення питання щодо Запорізької атомної електростанції.

Буданов про врегулювання питання щодо Запорізької АЕС

За його словами, позиція москви зводиться до пропозиції визнати контроль рф над станцією. Також озвучувалися ідеї створення певних форматів "спільних підприємств", однак, як зазначив Буданов, такі варіанти не є реалістичними.

Він додав, що під час обговорень ставив питання російській стороні щодо того, як у такому випадку через МАГАТЕ вирішити юридичне питання належності станції та чинності ліцензії українського оператора — Енергоатом.

За словами Буданова, у відповідь на це "наступила тиша".

Заява прозвучала під час заходу Justice Conference.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 225 окремому штурмовому полку повідомили, що російські війська активно застосовують тактику інфільтрації для створення ілюзії просування.

За словами військових, у складних погодних умовах противник намагається проходити між українськими позиціями, вивішувати свої прапори та "замальовувати" населені пункти як нібито захоплені. Мета — посіяти паніку в підрозділах Сил оборони та створити інформаційний ефект "побєдного шествія". У підрозділі наголошують на необхідності посилення боротьби з інфільтрацією та виділення ресурсів для створення антидиверсійних резервів. Військові зазначають, що цей процес складний, так само як і утримання другої лінії оборони. Зазначається, що навіть невеликі групи противника, які проникають у тил і ховаються в підвалах, можуть створювати загрозу для пілотів безпілотників та логістичних маршрутів.