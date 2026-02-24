Буданов шокировал деталями: нереалистичные варианты от РФ.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия предлагала нереалистические варианты решения вопроса по Запорожской атомной электростанции.

Буданов об урегулировании вопроса по Запорожской АЭС

По его словам, позиция москвы сводится к предложению признать контроль России над станцией. Также озвучивались идеи создания определенных форматов "совместных предприятий", однако, как отметил Буданов, такие варианты нереалистичны.

Он добавил, что во время обсуждений задавал вопрос российской стороне относительно того, как в таком случае через МАГАТЭ решить юридический вопрос принадлежности станции и лицензии украинского оператора — Энергоатом .

По словам Буданова, в ответ на это "наступила тишина".

Заявление прозвучало во время мероприятия Justice Conference.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 225 отдельном штурмовом полку сообщили, что российские войска активно применяют тактику инфильтрации для создания иллюзии продвижения.

По словам военных, в сложных погодных условиях противник пытается проходить между украинскими позициями, вывешивать свои флаги и "зарисовывать" населенные пункты как будто бы захваченные. Цель – посеять панику в подразделениях Сил обороны и создать информационный эффект "победного шествия". В подразделе отмечают необходимость усиления борьбы с инфильтрацией и выделения ресурсов для создания антидиверсионных резервов. Военные отмечают, что этот процесс сложен, равно как и удержание второй линии обороны. Отмечается, что даже небольшие группы противника, которые проникают в тыл и прячутся в подвалах, могут создавать угрозу пилотам беспилотников и логистических маршрутов.