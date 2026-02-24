Військові розсекретили основну тактику росіян, з якою потрібно щось вирішувати

У 225 окремому штурмовому полку повідомили, що російські війська активно застосовують тактику інфільтрації для створення ілюзії просування.

Основна тактика армії рф — інфільтрація

За словами військових, у складних погодних умовах противник намагається проходити між українськими позиціями, вивішувати свої прапори та "замальовувати" населені пункти як нібито захоплені. Мета — посіяти паніку в підрозділах Сил оборони та створити інформаційний ефект "побєдного шествія".

У підрозділі наголошують на необхідності посилення боротьби з інфільтрацією та виділення ресурсів для створення антидиверсійних резервів. Військові зазначають, що цей процес складний, так само як і утримання другої лінії оборони.

Зазначається, що навіть невеликі групи противника, які проникають у тил і ховаються в підвалах, можуть створювати загрозу для пілотів безпілотників та логістичних маршрутів.

У полку додають, що працюють над технікою виявлення та знищення таких груп, аби мінімізувати ризики для підрозділів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Південно-Слобожанському напрямку в зоні відповідальності прикордонної бригади "Гарт" противник продовжує спроби прориву через державний кордон України.

Окупанти діють малими штурмовими групами, залучають БпЛА, артилерію та авіацію, намагаючись вибити українських військових із позицій. Втім більшість атак зривається ще на етапі підготовки — підрозділи "Гарту" працюють на випередження.



Повітря над переднім краєм постійно контролюють розвідувальні безпілотники, FPV-дрони та важкі бомбери прикордонників. Алгоритм дій незмінний: виявлення — ураження — підтвердження. За минулий тиждень воїни бригади знищили 28 окупантів, ще 22 отримали поранення. Північ Харківщини залишається під контролем українських сил оборони.

