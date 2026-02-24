Військові розсекретили основну тактику росіян, з якою потрібно щось вирішувати

Рубрики
У 225 окремому штурмовому полку повідомили, що російські війська активно застосовують тактику інфільтрації для створення ілюзії просування.
Основна тактика армії рф — інфільтрація
За словами військових, у складних погодних умовах противник намагається проходити між українськими позиціями, вивішувати свої прапори та "замальовувати" населені пункти як нібито захоплені. Мета — посіяти паніку в підрозділах Сил оборони та створити інформаційний ефект "побєдного шествія".
У підрозділі наголошують на необхідності посилення боротьби з інфільтрацією та виділення ресурсів для створення антидиверсійних резервів. Військові зазначають, що цей процес складний, так само як і утримання другої лінії оборони.
Зазначається, що навіть невеликі групи противника, які проникають у тил і ховаються в підвалах, можуть створювати загрозу для пілотів безпілотників та логістичних маршрутів.
У полку додають, що працюють над технікою виявлення та знищення таких груп, аби мінімізувати ризики для підрозділів.