logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Пів сотні окупантів їде додому: що сталося на фронті
commentss НОВИНИ Всі новини

Пів сотні окупантів їде додому: що сталося на фронті

На Південно-Слобожанському напрямку підрозділи бригади «Гарт» зірвали спроби прориву та завдали противнику значних втрат

24 лютого 2026, 01:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Південно-Слобожанському напрямку в зоні відповідальності прикордонної бригади "Гарт" противник продовжує спроби прориву через державний кордон України.

Пів сотні окупантів їде додому: що сталося на фронті

Ситуація на фронті від бригади «Гарт»

Окупанти діють малими штурмовими групами, залучають БпЛА, артилерію та авіацію, намагаючись вибити українських військових із позицій. Втім більшість атак зривається ще на етапі підготовки — підрозділи "Гарту" працюють на випередження.                             

Повітря над переднім краєм постійно контролюють розвідувальні безпілотники, FPV-дрони та важкі бомбери прикордонників. Алгоритм дій незмінний: виявлення — ураження — підтвердження.

За минулий тиждень воїни бригади знищили 28 окупантів, ще 22 отримали поранення.

Північ Харківщини залишається під контролем українських сил оборони.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військова кореспондентка Юлія Кирієнко заявила, що ефективність мобілізації в Україні напряму залежить від впевненості військових у тому, що їх евакуюють з лінії бойового зіткнення у разі поранення.
За її словами, знання про те, що солдата не залишать на позиції через неможливість доїхати, є критично важливим фактором довіри до системи. Кирієнко зазначила, що наземні роботизовані комплекси не завжди здатні повністю вирішити проблему евакуації. Хоча є успішні приклади їх застосування, цей засіб залишається повільним і вразливим до ударів дронів. Питання евакуації, за її оцінкою, нині стоїть особливо гостро через масове застосування ударних БПЛА та розширення ворогом так званої "кіл-зони".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/corpsarmy16/2158
Теги:

Новини

Всі новини