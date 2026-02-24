На Південно-Слобожанському напрямку в зоні відповідальності прикордонної бригади "Гарт" противник продовжує спроби прориву через державний кордон України.

Ситуація на фронті від бригади «Гарт»

Окупанти діють малими штурмовими групами, залучають БпЛА, артилерію та авіацію, намагаючись вибити українських військових із позицій. Втім більшість атак зривається ще на етапі підготовки — підрозділи "Гарту" працюють на випередження.

Повітря над переднім краєм постійно контролюють розвідувальні безпілотники, FPV-дрони та важкі бомбери прикордонників. Алгоритм дій незмінний: виявлення — ураження — підтвердження.

За минулий тиждень воїни бригади знищили 28 окупантів, ще 22 отримали поранення.

Північ Харківщини залишається під контролем українських сил оборони.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськова кореспондентка Юлія Кирієнко заявила, що ефективність мобілізації в Україні напряму залежить від впевненості військових у тому, що їх евакуюють з лінії бойового зіткнення у разі поранення.

За її словами, знання про те, що солдата не залишать на позиції через неможливість доїхати, є критично важливим фактором довіри до системи. Кирієнко зазначила, що наземні роботизовані комплекси не завжди здатні повністю вирішити проблему евакуації. Хоча є успішні приклади їх застосування, цей засіб залишається повільним і вразливим до ударів дронів. Питання евакуації, за її оцінкою, нині стоїть особливо гостро через масове застосування ударних БПЛА та розширення ворогом так званої "кіл-зони".

