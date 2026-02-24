Полсотни окупантов едет домой: что произошло на фронте

На Южно-Слобожанском направлении в зоне ответственности пограничной бригады "Гарт" противник продолжает попытки прорыва через государственную границу Украины.

Ситуация на фронте от бригады «Гарт»

Оккупанты действуют малыми штурмовыми группами, привлекают БпЛА, артиллерию и авиацию, пытаясь выбить украинских военных с позиций. Впрочем, большинство атак срывается еще на этапе подготовки — подразделения "Гарта" работают на опережение.

Воздух над передним краем постоянно контролируют разведывательные беспилотники, FPV-дроны и тяжелые бомберы пограничников. Алгоритм действий неизменен: обнаружение – поражение – подтверждение.

За прошедшую неделю воины бригады уничтожили 28 окупантов, еще 22 получили ранения.

Север Харьковщины остается под контролем украинских сил обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военная корреспондентка Юлия Кириенко заявила, что эффективность мобилизации в Украине напрямую зависит от уверенности военных в том, что их эвакуируют с линии боевого столкновения в случае ранения.

По ее словам, знание о том, что солдата не оставят на позиции из-за невозможности доехать, является критически важным фактором доверия к системе. Кириенко отметила, что наземные роботизированные комплексы не всегда способны полностью решить проблему эвакуации. Хотя есть успешные примеры их применения, это средство остается медленным и уязвимым к ударам дронов. Вопрос эвакуации, по ее оценке, сейчас стоит особенно остро из-за массового применения ударных БПЛА и расширения врагом так называемой "кил-зоны".

