Від чого залежить довіра до мобілізації: воєнкор видвинула жорсткий вердикт
Від чого залежить довіра до мобілізації: воєнкор видвинула жорсткий вердикт

Юлія Кирієнко заявила, що довіра до мобілізації напряму залежить від впевненості військових у своєчасній евакуації з ЛБЗ

23 лютого 2026, 22:26
Автор:
Ткачова Марія

Військова кореспондентка Юлія Кирієнко заявила, що ефективність мобілізації в Україні напряму залежить від впевненості військових у тому, що їх евакуюють з лінії бойового зіткнення у разі поранення.

Від чого залежить довіра до мобілізації: воєнкор видвинула жорсткий вердикт

Можливість евакуації бійців з точок бойових дій

За її словами, знання про те, що солдата не залишать на позиції через неможливість доїхати, є критично важливим фактором довіри до системи.

Кирієнко зазначила, що наземні роботизовані комплекси не завжди здатні повністю вирішити проблему евакуації. Хоча є успішні приклади їх застосування, цей засіб залишається повільним і вразливим до ударів дронів.

Питання евакуації, за її оцінкою, нині стоїть особливо гостро через масове застосування ударних БПЛА та розширення ворогом так званої "кіл-зони".

Водночас вона наголосила, що броньована техніка, здатна прориватися на ЛБЗ і вивозити поранених, має бути укомплектована в кожному підрозділі й у достатній кількості.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Центр вивчення окупації повідомляє, що у російських військах могли надійти розпорядження відмовитися від використання месенджера "MAX" на пристроях із розширеними мультимедійними можливостями.
За даними джерел, відповідні вказівки стосуються встановлення та використання застосунку на телефонах і планшетах, які вже раніше підпадали під обмеження. Водночас, за інформацією Центру, російські військові продовжують користуватися Telegram. У російських медіа з іронією коментують ситуацію, заявляючи, що на тлі обмежень Telegram у війська нібито надходять розпорядження про заборону "найзахищенішого у світі національного месенджера". Також згадується про можливу появу нової "канонічної програми", яка "не матиме аналогів".



Джерело: https://t.me/kyriienko_press/1310
