Від чого залежить довіра до мобілізації: воєнкор видвинула жорсткий вердикт

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Військова кореспондентка Юлія Кирієнко заявила, що ефективність мобілізації в Україні напряму залежить від впевненості військових у тому, що їх евакуюють з лінії бойового зіткнення у разі поранення.
Можливість евакуації бійців з точок бойових дій
За її словами, знання про те, що солдата не залишать на позиції через неможливість доїхати, є критично важливим фактором довіри до системи.
Кирієнко зазначила, що наземні роботизовані комплекси не завжди здатні повністю вирішити проблему евакуації. Хоча є успішні приклади їх застосування, цей засіб залишається повільним і вразливим до ударів дронів.
Питання евакуації, за її оцінкою, нині стоїть особливо гостро через масове застосування ударних БПЛА та розширення ворогом так званої "кіл-зони".
Водночас вона наголосила, що броньована техніка, здатна прориватися на ЛБЗ і вивозити поранених, має бути укомплектована в кожному підрозділі й у достатній кількості.