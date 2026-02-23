От чего зависит доверие к мобилизации: военкор выдвинула жесткий вердикт

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Военная корреспондентка Юлия Кириенко заявила, что эффективность мобилизации в Украине напрямую зависит от уверенности военных в том, что их эвакуируют с линии боевого столкновения в случае ранения.
Возможность эвакуации бойцов из точек боевых действий
По ее словам, знание о том, что солдата не оставят на позиции из-за невозможности доехать, является критически важным фактором доверия к системе.
Кириенко отметила, что наземные роботизированные комплексы не всегда способны полностью решить проблему эвакуации. Хотя есть успешные примеры их применения, это средство остается медленным и уязвимым к ударам дронов.
Вопрос эвакуации, по ее оценке, в настоящее время стоит особенно остро из-за массового применения ударных БПЛА и расширения врагом так называемой "кил-зоны".
В то же время, она отметила, что бронированная техника, способная прорываться на ЛБЗ и вывозить раненых, должна быть укомплектована в каждом подразделении и в достаточном количестве.